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Yıldırım: Saldırı terör örgütü PKK'nın marifeti

Başbakan Binali Yıldırım, terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Bölücü PKK terör örgütünün marifeti olduğundan hiçbir tereddüdümüz yok" şeklinde konuştu.

Yıldırım: Saldırı terör örgütü PKKnın marifeti

11 Aralık 2016 14:56
Yıldırım: Saldırı terör örgütü PKK'nın marifeti - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, hain terör saldırısında yaralananları ziyaret etti. Yaralıların durumu hakkında bilgi alan Başbakan Yıldırım, hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başbakan Yıldırım, dün gece 22.30 sıralarında hain saldırının gerçekleştiğini belirterek, "Beşiktaş'ta stadyumun çıkışından sonra çevik kuvvetimize yönelik yapılan bombalı saldırıda maalesef çevik kuvvet mensubu polislerimiz ve sivil vatandaşlarımız hayatını kaybetmiş, çok sayıda yaralımız var. Olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturma başlatılmış, gözaltılar var. Özellikle ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliğine yönelik terörle mücadele kapsamında yaptığımız çalışmaların netice verdiği bu günlerde bu saldırı elbette bir anlam taşıyor. Taşıdığı anlam çok açıktır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kasteden çaresizlik içindeki terör örgütleri ses getirmek için bütün alçaklıklarını ortaya koyuyorlar. Ne yaparsa yapsınlar, bu millet, aziz Türk milleti büyük bir millettir. 15 Temmuz'da nasıl alçak FETÖ örgütüne dersini verdiyse, bundan böyle de PKK'sı, PYD'si, YPG'si, FETÖ'sü, DHKP-C'si bilumum ne kadar örgüt varsa kökünü kazıyacak irade ve güç vardır. Milletçe acımız büyüktür. Yüreğimiz yanıyor, acımızı yüreğimize gömeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim edeceğiz. Terörle mücadele konusunda kararlılığımızdan asla bir şey kaybetmiyoruz. Bu olay olay millet ve hükümet olarak daha da azimli ve kararlı bir şekilde bu alçakların üzerine gitmeye vesile olmuştur. Şehitlerimizin yakınları, çocukları, büyükleri bize emanettir. Onları ebediyete uğurlarken, Peygamber Efendimize komşu olmaya uğurlarken, bütün şehitlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör çıkmaz sokaktır terörle hiçbir şeyin sonucu alınmaz, sadece can yakar ama sonunda kendini yok eder. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülke, biz büyük milletiz, çok büyük imtihanlardan geçtik. Bundan da başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, bir basın mensubunun sorusu üzerine "Büyük bir ihtimalle hemen hemen bölücü PKK terör örgütünün marifeti olduğundan hiçbir tereddüdümüz yok. Hangi örgütten gelirse gelsin insanın canına kasteden bütün örgütler bizim için aynı derecede alçaktır" yanıtını verdi.

Mehmet Altunışık
 

Etiketler: Binali Yıldırım


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