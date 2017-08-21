Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'da Türkiye- Singapur İş Forumu'nda konuşma yaptı. Singapur’la Türkiye arasında Mersin limanı ve diğer projeler gibi çok büyük fırsatlar olduğunu söyleyen Yıldırım, “Türkiye son 15 yılda büyük bir destan yazdı. Türkiye’nin büyüklüğünün 2002 ve 2017 kıyaslandığında ülkeyi üçe katladık. Son 14 yılda, her yıl ortalama yüzde 5-6 arasında büyüme sağladık . Burada bitiyor mu, bitmiyor. Daha bizim gelecek 15 yılda en az bu kadar büyümemiz var; yıllık yüzde beş yüzde 6 büyüme potansiyelimiz var. Bu ne demektir, yeni iş ve yatırım imkanları var. Bu imkanları Singapurlu yatırımcılarımız, iş adamlarımız Türk ortaklarıyla beraber gerçekleştirebilirler. Bu yatırımların sadece Türkiye’de olması gerekmiyor. Türkiye’de konuşlanıp, Orta doğu, Kafkaslar, Orta Asya, Afrika, Balkanlar her yerde iş yapabilirler. Özellikle önümüzdeki 10 yıl içerisinde bölgede ortaya çıkacak muazzam bir iş potansiyeli var” dedi.

Suriye'de Irak’ta bu karışıklığın uzun sürmeyeceğini söyleyen Yıldırım, bölgelerdeki savaşın sona erdirilmesi için Türkiye’nin diğer ülkelerle birlikte çok gayret sarf ettiğini söyledi. Bu bölgelerin imar edilmesi, oradaki yaraların sarılması, bölge insanlarının geleceğe hazırlanmasının büyük imkanlar, büyük gayretler gerektirdiğini aktaran Yıldırım, Singapur’un güçlü bir finansal kaynağa ve tecrübeye sahip olduğunu ve beraber çalışabileceklerini belirtti. Yıldırım, Türk müteahhitlerin bugün dünyada yüklendikleri işler bakımından Çin’den sonra geldiğini, çok tecrübelerinin olduğunu ve tecrübe, yetişmiş iş gücü, kapasite ve finansal imkanlar bir araya gelirse çok güzel işlerin başarılabileceğini sözlerine ekledi.

“Uzak Doğu’ya ve Asya coğrafyasına Singapur’la ulaşacağız”

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin bütün dünya çapında gelişmiş bir hava yolu ağı ve dünyanın 236 noktasına doğrudan uçuşlar var. Singapur’la her gün uçuşumuz var. Yeni hava limanı açılınca bu uçuşların daha da artması mümkün hale gelecek. Üstelik 6. trafik hakkı da her iki tarafta geliştirilmiş olacak. Böylece özellikle Uzak Doğu’ya ve Asya coğrafyasına Singapur’la ulaşacağız, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika’ya Türkiye üzerinden ulaşacağız.’’

İki önemli noktadan birinin Avrupa’nın Asya ile birleştiği yer olan Türkiye, ötekinin ise Uzak Doğu ve Avustralya için Singapur olduğunu söyleyen Yıldırım, “Birbirimize benzeyen önemli özelliklerimiz var bunu bir sinerjiye, bir katma değere dönüşmemiz pekala mümkündür. Bunu için serbest ticaret anlaşması imzalandı, diğer anlaşmalar ise gözden geçirilecek, böylece iş adamları ve yatırımcılar için lazım olan güven ve öngörülebilirliğin sağlanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım: “Singapur gerçek dostlarımızdan biriydi. Çünkü hemen Türkiye Cumhuriyeti tarafında yer aldılar”

“Türkiye’de küresel bir terör örgütü demokrasiyi yok etmek, Cumhurbaşkanı, hükümeti ortadan kaldırmak için bir girişim başlattı ama vatanını, milletini, bayrağını seven Türk milleti bu alçak girişime izin vermedi” diyen Başbakan Binali Yıldırım, “Biz gerçek dost olarak o günden sonra ülkeleri de gördük. Sözde dostlarımızı da gördük. Singapur gerçek dostlarımızdan biriydi. Çünkü hemen Türkiye Cumhuriyeti, devletimiz tarafında yer aldılar. Bu yönde beyanatta bulundular. Hatta dışişleri bakanınızı gönderdiniz. Dayanışma gösterdiniz. Bunun için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Singapur‘un önümüzdeki yıl ASEAN dönem başkanı olacağını belirten Yıldırım, “Ağustos başında sektörel diyalog ortağı olduk. Ümit ediyorum ki gelecek yıl ASEAN bünyesinde de Türkiye’nin daha etkin bir şekilde rol alması için Singapur gereken desteği, katkıyı verecektir. Gelişmiş serbest ticaret anlaşması Türk ve Singapur yatırımcılara, iş adamlarına büyük imkanlar sunuyor. Bu imkanları en iyi şekilde kullanacağınıza inanıyorum ve bu duygularla bir kez daha iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi yönünde ortaya koyduğunuz bu gayret ve çalışmadan dolayı bütün iş camiasında teşekkür ediyorum” diye konuştu.