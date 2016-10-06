Başbakan Binali Yıldırım, "Irak hükümeti, Bağdat ne söylerse söylesin bölgedeki DEAŞ ile mücadele için bölgedeki demografik yapının zorla değiştirilmemesi için Türk varlığı orada kalmaya devam edecek. Bizim amacımız daha fazla insanlık dramı yaşanmaması, daha fazla kan akmaması ve bölgedeki oldu bittilerin önüne geçilmesidir. Tarihi derinliğiyle bölgede her zaman olmuş Türkiye hakkında, böyle ileri geri laflar etmek Irak hükümetinin haddi değildir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) gerçekleştirilen 9. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda yaptığı konuşmada, "Son günlerde Musul’un DEAŞ’tan temizlenmesi diye bir konu var. ABD bir faaliyet içerisinde. Bu ay içerisinde böyle bir operasyonun Irak Merkezi Hükümeti ve bölgedeki aşiretlerden oluşan milis gücüyle yapma amacında. Böyle çalışması mevcut. Bu konuda Türkiye’nin hassasiyeti malum. Musul’da 2 milyon insan yaşıyor. Bu DEAŞ bir günde işgal etti, bu insanlar yerlerinden yurtarından oldu. DEAŞ’ın temizlenmesi lazım buna hiç şüphe yok. Bizim Başika’da bulunan birliğimiz, askerimiz unsurumuz uzun zamandan beri oradaki DEAŞ unsurlarının temizlenmesi için bir yandan mücadele ediyor, bir yandan o bölgedeki bölgenin gerçek sahiplerinin eğitilmesi için bir faaliyet gösteriyor. Tüm bunlar yapılırken bu operasyonun yaklaştığı bugünlerde Irak hükümetinden anlaşılmaz bir tepki geldiğini görüyoruz. Irak’ta 63 ülkeden askeri unsur var. Yeni Zelanda’dan bile var. Türkiye ile 350 kilometreden fazla hududu olan ve 30-35 senedir ülkemizin başını ağrıtan PKK terör örgütünün barındığı Irak’ta, Irak merkezi yönetimi bugüne kadar tedbir almazken, 63 değişik ülkeden burada terörle DEAŞ’la mücadele adıyla askeri unsurlar bulunurken bütün bunları bir kenara bırakıp Türkiye’nin oradaki varlığına takılması abesle iştigaldir. Bunun hiçbir şekilde iyi niyetle izahı yoktur. Irak hükümeti Bağdat ne söylerse söylesin bölgedeki DEAŞ ile mücadele için bölgedeki demografik yapının zorla değiştirilmemesi için Türk varlığı orada kalmaya devam edecek. Bizim amacımız daha fazla insanlık dramı yaşanmaması, daha fazla kan akmaması ve bölgedeki oldu bittilerin önüne geçilmesidir. Tarihi derinliğiyle bölgede her zaman olmuş Türkiye hakkında, böyle ileri geri laflar etmek Irak hükümetinin haddi değildir" ifadelerini kullandı.