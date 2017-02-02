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Yıldırım'dan Merkel görüşmesi öncesi net mesajlar

Başbakan Binali Yıldırım, Merkel ile yapacağı görüşmede öncelikli maddenin terörle mücadele olacağını vurgulayarak, Merkel’den FETÖ, PKK ve DHKP/C’li teröristlerin iadesini isteyeceklerini belirtti.

Yıldırımdan Merkel görüşmesi öncesi net mesajlar

02 Şubat 2017 15:42

Başbakan, Alman Şansölye Merkel’in Ankara ziyareti öncesi çok kritik mesajlar verdi. AK Parti Genel Merkezi’nde gazetecilerle bir araya gelen Yıldırım, Merkel’le yapacağı görüşmede, hangi konuların masada olacağı hakkında bilgi verdi. Başbakan Yıldırım öncelikli maddenin terörle mücadele olacağını belirterek, Merkel’den FETÖ, PKK ve DHKP/C’li teröristlerin iadesini isteyeceklerini ifade etti. Almanya’da gerek medyada, gerek siyasi platformda Türkiye karşıtı faaliyetler de görüşmede gündeme gelecek.

Türkiye’nin sürekli bir hukuk devleti çerçevesinde hareket etmesini telkin edenlerin dönüp kendilerine bakması gerektiğini belirten Yıldırım, "Binlerce terörle ilgili dosya var. Gerek iade, gerek yargılama talebi var. Onları sorduğumuzda ’bu yargının işi biz karışmayız’ diyenler, Türkiye’nin darbe sonrası yaptığı iş ve işlemlere bal gibi karışma hakkını kendilerinde görüyorlar. Bu çok gülünç bir durumdur" dedi. Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Almanya gibi Avrupa Birliği’nin temel taşını teşkil eden, Türkiye’nin de en önemli ticaret ortağı olan bir ülkenin, ezeli dostu bir ülkenin bu ikircikli duruma artık bir son vermesi gerekir. Ne yazık ki bölücü terör örgütü, şimdilerde de FETÖ terör örgütü Alman kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik olarak yoğun gayret göstermekte. Bu sürdürülebilir bir şey değildir. Türkiye-Almanya dostluğuna zarar vermektedir."

Almanya’da Eylül ayında bir seçim olduğu ve belirli çevrelerin bunu kullanarak ’Merkel’i baskı altına almaya çalışıyor’ olabileceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Yıldırım, "Bölücüleri değil, Almanya’da yaşayan 3.5 milyon Türkü memnun edin" dedi.

Yıldırım, "Merkel şunu da unutmasın Almanya’da yaşayan 3.5 milyon Türk var, bunların çoğu da seçmen. Yani bir yerde bölücüleri memnun ederken, diğer yerde asli unsurları, Almanya için üreten, çalışan milyonlarca kardeşimizi de göz ardı etmemek, onları mutsuz etmemek lazım" şeklinde konuştu.

Enise Vural 


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