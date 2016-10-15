Başbakan Binali Yıldırım, Ümraniye’de İstanbul Finans Merkezi BDDK ve SPK Hizmet Binaları Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Törende konuşan Başbakan Yıldırım, İstanbul ile ilgili projelerin devam edeceğini söyledi.

15 Temmuz gecesi nedeniyle vatandaşlara teşekkür eden Başbakan Yıldırım, “15 Temmuz gecesi İstanbul Ankara olmak üzere Türkiye’nin her köşesinde alçak FETÖ örgütüne karşı millet meydanlara indi. Cumhurbaşkanımız ‘gün bugün, inelim meydanlara, bu alçaklara dersini vereli’ dedi ve sizler de meydanlara indiniz. İkinci kurtuluş savaşını başarı ile sonuçlandırdınız, Allah sizden razı olsun. Millet adına sizlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NDE GÜDNE 80 BİN KİŞİ OLACAK"

İstanbul Finans Merkezi’nin adeta küçük ölçekli bir şehir olacağını vurgulayan Yıldırım, “50 bin çalışan, 30 bin gelen giden olacak. Gün içinde 80 bin kişi olacak. Yeni iş yerleri, yeni iş alanları olacak. Gençlerimize iş imkanı olacak. İstanbul öyle bir şehir ki Napolyon diyor ki ‘eğer dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu’” ifadelerini kullandı.

“BİR ’ONE MİNUTE’ VAR BİR DE ’TWO MİNUTE’"

AK Parti hükümetlerinin iktidara geldiğinden bu yana yaptığı yatırımları anlatan Yıldırım, “İstanbul - İzmir otoyolu, Osmangazi Köprüsü’nü açtık. Şimdi Bursa’dan İstanbul’a bir saatte geliyor insanlar. 2018’de İzmir’e gitmek isterseniz 2 saat 50 dakikada gideceksiniz. Sabah trafik olduğunda şuradan Ümraniye’den Havalimanı’na 2 saatte gidemezsiniz. Ama İzmir’e 2 saat 50 dakikada gideceksiniz. Hayal idi, gerçek oldu. O körfez köprüsü. 50 senedir bir köprü yapılacak. 5 sefer ihale oldu. Hepsinde iptal oldu. En son depremi bahane ettiler. Sonra proje rafa kalktı. Aynı şekilde Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Marmaray. Aynı şekilde dünyanın en büyük havalimanı. Bütün bu projeler 50 senedir siyasetin sakız gibi çiğnediği, her seçimde söz verip, bir dahaki seçimde de gelip tekrar ettikleri projelerdi. Artık insanlar bunların yapılacağına inanmıyordu. Ya beceremedilerse bir beceren elbette vardır. Ak Parti hayalleri geleceğe dönüştüren partidir. Ak Parti Türkiye demektir. Osmangazi bitti, Marmaray bitti. 156 milyon vatandaşımız Marmaray’ı kullandı. Yetmedi İstanbul -Ankara hızlı treni bitti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bitti. Avrasya tüneli de 20 Aralık’da Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile İstanbulluların hizmetine girecek. Sarayburnu’ndan gireceksiniz, Haydarpaşa’dan çıkacaksınız. Bir ‘one minute’ var, bir de ‘two minute’ var. ‘One minute’i Cumhurbaşkanımız söyledi, ‘two minute’ de Avrasya’dan iki dakika” şeklinde konuştu.

“AMERİKA, AVRUPA FAZLA SIKIYOR, 50 TANE SORU SORUYOR"

Başbakan Binali Yıldırım, neden bir finans merkezi ihtiyacı olduğunu da açıklayarak şunları söyledi:

“Finansman, yani dünyadaki nakit para artık yeni adresler arıyor. Çünkü Amerika, Avrupa fazla sıkıyorlar. 50 tane soru soruyorlar. ‘Bu parayı nereden aldın, nasıl getirdin’ İnsanlar da parasıyla rezil olmak istemiyorlar. Onun için İstanbul finansman için, yatırımcılar için, yatırımcılara kaynak için en ideal yer. Buraya bu merkeze ihtiyaç var. Bunun kararını verdik, inşallah birkaç sene içerisinde buralarda muazzam tesisler tamamlanacak ve finans merkezi çalışmaya devam edecek. Burada sadece bugün temelini attığımız BDDK ve SPK’nın yeri yok. Başka kurumlar da var".

“BANKALARIMIZ GELSİNLER, BİR AN ÖNCE BURADA TEMEL ATSINLAR"

Bankacılık sektörüne çağrıda da bulunan Yıldırım, “Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank başta olmak üzere bütün bankalarımız biran önce gelsin burada temeli atsınlar. Finans merkezi demek hepsinin bir araya gelerek güçlerini birleştirmesi demek. Aksi halde birer birer gelirseniz zaman kaybı olacak. Zaman kaybı olunca da istediğimiz hızla projeler gerçekleşmeyecek” dedi.

“BAŞKA MODEL ÖNERİYORSANIZ BUYURUN İKİSİNİ DE SORALIM MİLLETE"

Konuşmasında başkanlık sistemine de değinen Yıldırım şunları söyledi:

“Türkiye istikrar sürmesi lazım. İstikrar sürecek, Türkiye büyümeye devam edecek. Nasıl olacak Başkanlık ile olacak. Diyoruz ki siyasi partilere ‘millete hepinizin sözü var’. Hep seçimlerde dedik ki ‘yeni anayasayı yapacağız ve istikrarı kalıcı hale getireceğiz’ İstikrarın kalıcı hale gelmesinin yolu başkanlıktan geçiyor. Aksi halde bakın 7 Haziran’da neler yaşadık. Hükümet kurulamadı. Eğer öyle devam etseydi bugün Türkiye PKK ile FETÖ ile DEAŞ ile mücadele edebilir miydi. Allahtan millet tehlikeyi gördü ve kararını değiştirdi. Bu istikrarı kalıcı hale getirmek, zayıf iktidarlardan ülkeyi kurtarmak ve sürekli kalkınma, milli birlik ve kardeşliği kuvvetlendirmek için başkanlık sistemine ihtiyaç var. Biz diğer siyasi partilere diyoruz ki ‘gelin meclisten bu anayasayı geçirelim. Kararı millete bırakalım’ Millet ne diyorsa o. Biz ‘başkanlık’ diyoruz. Başkanlıkta güçlü siyasi irade var, tek başına istikrar var, Türkiye’nin birliği, beraberliği, kardeşliği var. Eğer siz başkanlık değil de başka bir model öneriyorsanız buyurun ikisini de soralım millete. Milletin kararının başımızın üstünde yeri vardır”.

Ahmet Faruk Sarıkoç