Yıldırımın düşme anı kameralara yansıdı

Mardin’de dün akşam saatlerinde başlayan yağış öncesi gökyüzünde saatlerce şimşekler çaktı. Gecenin karanlığı şimşeklerle aydınlanırken, Mardin’in Midyat ilçesinde dağlık alana düştüğü öğrenilen yıldırım kamera ile görüntülendi. Dün akşam saat 20.00 sularında yağmur bulutlarıyla kapanan gökyüzünde saatlerce şimşekler çaktı. Art arda şimşeklerle aydınlanan kentin genelinde kısa süreli sağanak yağışlar yaşanırken, Mardin’in Midyat ilçesi kırsal alanına yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı saniye saniye cep telefonu tarafından kaydedildi. Yıldırımın dağlık alana düşmesi olası faciaları önledi.
Beril Solmuşgül