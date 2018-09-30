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Yıldırımın düştüğü çatı alev alev yandı

Yıldırımın düştüğü çatı alev alev yandı
Yıldırımın düştüğü çatı alev alev yandı

Beykoz’da yıldırımın düştüğü apartman çatısı alev alev yandı.

Yıldırımın düştüğü çatı alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde Beykoz Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle bir binanın çatısına yıldırım düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya müdahale etti. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu çatıdaki yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

"Büyük bir patlama duyduk” 

Olayı duyan bir vatandaş ise büyük bir ses duyduğunu belirterek, "Bir patlama duyduk, baktık çatı yanıyor. Yıldırım düşmüş. İçeridekiler kendi imkanlarıyla çıktı” dedi  

Aydemir Kadıoğlu
 

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