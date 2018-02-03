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Yıldırım'ın hedefinde CHP’li o isim vardı

Başbakan Binali Yıldırım, PYD’ye terör örgütü diyemeyen CHP’li Selin Sayek Böke’ye sert eleştiriler yöneltti.

Yıldırımın hedefinde CHPli o isim vardı

03 Şubat 2018 15:26

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığının 6. Olağan Kongresine katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım’ın gündeminde de YPG’ye terör örgütü diyemeyen CHP’li Selin Sayek Böke vardı. Yıldırım, “Kendini bilmez CHP milletvekili, ‘PYD terör örgütü değildir’ diyor. Bu ne haddini bilmezlik, bu ne aymazlık. Daha ne göreceksin? 90’dan fazla roket fırlatılmış, siviller hayatını kaybetmiş. 40 yıldır milletimizin başına dert olmuş PKK/PYD/PYG aynı soysuzlardan. Neresi terör örgütü değil bunların. Tekirdağ bunu bir yere not et. Millet düşmanlarıyla yola gitmek Tekirdağ yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki teröristler tarafından atılan 90’dan fazla roketin Türk vatandaşlarının hayatlarını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açtığını ifade eden Yıldırım, “Bu durum, Zeytin Dalı Harekatı’nın ne kadar haklı olduğunun ispatıdır” dedi.

 

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