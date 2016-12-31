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Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde pistlerdeki kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı.


31 Aralık 2016 16:27

Sivas merkeze 58 kilometre mesafede olan 2 bin 552 rakımlı Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kayak merkezinde pistlerdeki kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı, zirveye yakın noktalarda ise 1 metreyi buldu. Kayak severlerin yüzünü güldüren kar yağışının ardından merkezde bulunan tüm kayak pistleri paletli kar aracı ile düzeltilip sertleştirilerek kayak için hazır hale getirildi.
Kayak merkezinde, kızak pisti, 6 profesyonel pist, 1 yarı profesyonel pist, kayak yapmayı yeni öğrenenler için acemi pisti ve buz park bulunuyor. Merkezde, 1 teleksi, 2 telesiyej,1 babyliftden oluşan 4 mekanik tesis, bin 750 yatak kapasiteli 4 adet turizm konaklama tesis alanı, 5 günübirlik tesis alanı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Cumhuriyet Üniversitesine tahsisli alan, park, spor, sağlık, ticaret, kayak evi, yönetim merkezi, dini tesis, güvenlik, teknik alt yapı, helikopter ve oto park alanları bulunuyor.
Merkezde yarın 'Valilik Kupası Kayak Yarışmaları' yapılacak. Kayaklı koşu, snowboard ile alp ve kuzey disiplini kategorilerinde yarışların yapılacağı Yıldız Dağı’ndaki etkinlikler kapsamında meşaleli ve havai fişekli kayak gösterileri de düzenlenecek. 

Etiketler: kar, yıldız dağı


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