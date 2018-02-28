Yıldız futbolcu Neymar’dan berber Hüseyin’e selam

Boluspor’un yıldız oyuncusu Andre Santos’un yakın arkadaşı olan dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Boluspor’a katkı olması amacıyla doğum gününde yanında olan arkadaşı Santos’tan 75 bin liralık milli piyango bileti satın almıştı. Geçtiğimiz günlerde yeniden Santos’la bir araya gelen Neymar, Santos’un Bolu’daki kuaförü ve arkadaşı olan berber Hüseyin Tayşi’ye ve Bolu’ya ‘Hi Hüseyin, merhaba Bolu’ diyerek selam gönderdi.

Santos tarafından kendisine ulaştırılan videoya sevindiğini belirten Tayşi, “Santos’la arkadaşlığımız ve dostluğumuz çok iyi. Bir kaç kere görüntülü konuştuk. Santos’un vasıtasıyla Neymar da selam göndermiş. Kendisine çok teşekkür ederim. Bu sadece bana değil Türkiye’ye selam. Belki 5-10 sene sonra Beşiktaş, Galatasaray veya Boluspor’a gelir. Sonuçta dünya yıldızı bir adam” dedi.

Tayşi, Neymar’ın kendisini Brezilya’ya davet ettiğini ama ne zaman gideceğini bilemediğini söyledi.