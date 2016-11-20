Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) akademik yıl açılışını gerçekleştirdi. YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen akademik açılış törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, belediye başkanları, kaymakamlar ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

“Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı”

Törende konuşan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 105 yıllık bir üniversite olduğunu belirterek, üniversitenin tarihi gelişimi hakkında bilgi verdi. YTÜ’yü mevcut durumundan daha ileri noktalara taşıyabilecek sinerjiyi şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı ile oluşturacaklarının altını çizen Rektör Şahin şöyle konuştu:

“Öğrencileri, öğretim elemanlarını, tüm iç-dış elemanları kapsayan bütüncül bir eğitim-öğretim anlayışını benimsiyoruz. Günümüz dünyasında AR-GE faaliyetlerinin öneminin farkında bir yönetim olarak araştırma ortamına maksimum katkıyı sağlayacak bir yönetsel ve işlevsel planlamaya başlamış bulunuyoruz.”

“Üniversiteler elini taşın altına sokmalı”

Üniversite yönetimi olarak “AR-GE çıktılarını nasıl artırabiliriz” konusuna odaklandıklarını aktaran Rektör Şahin, “Üniversiteler eskiye göre daha fazla elini taşın altına sokmak durumundadır. Sadece ufku görmek yetmez, ufkun ötesini de görerek hazırlıklarımızı şimdiden buna göre yapmak zorundayız. Üniversiteler olarak bütünün bir parçasıyız. Ülkenin tüm paydaşları ile bir araya gelerek, ülke menfaatlerini, ulusun menfaatlerini öne alarak ne yapmamız gerektiğini beraber kararlaştırmak zorundayız. Stratejimizi merkezi otorite belirlemiştir, 2023 hedeflerimizi koymuştur. Biz de üniversiteler olarak, 'bu 2023 hedeflerine nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz' sorusunun cevabını verebilmek için tüm potansiyelimizi ortaya koymalıyız. Bu potansiyelin en verimli şekilde, en kısa sürede nasıl harekete geçirebileceğine yönelik stratejileri hazırlamalıyız” dedi.

Üniversite olarak bu noktada önemli bir çalışma yürüttüklerini ve 23 ana proje oluşturduklarını aktaran Rektör Şahin, konuşmasında bu projelerin detaylarından da bahsetti.

“15 Temmuz darbe girişimi değil, vatanı parçalama hareketidir”

Dünyadaki değişimler kadar ülkemiz ve yakın çevresinde olan biteni de takip ettiklerini vurgulayan YTÜ Rektörü Şahin şunları söyledi:

“Milli birlik ve beraberlik içerisinde bir toplum olma hedefini paylaşıyoruz. Biz 15 Temmuz’da yaşadığımız elim hadiseyi darbe teşebbüsü değil, vatanı parçalama, işgal hareketi olarak görüyoruz. Bunun için de sorumluluğumuz artmış durumdadır. Geleceği daha iyi yönetmek zorundayız. Bu hatalara düşmemek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Gençliğimizi bu gibi terör odaklarından kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ufku görmenin yeterli olmadığı bilinci ile ufkun ötesini görebilecek nesiler yetiştirmek önceliğimizdir.”

“Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okumak bir ayrıcalık”

Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ise kendisinin de Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olduğunu hatırlatarak, İstanbul’dan Harvard’a uzanan eğitim hayatının hiçbir noktasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde duyduğu heyecanı duymadığını söyledi. Bakanlık görevine gelmesinde de YTÜ mezunu olmak ve burada aldığı eğitimin önemli payı olduğunu vurgulayan Bakan Özlü, “Hem Yıldız Teknik Üniversitesi’nin hem de yaşadığımız şehrin kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okumak bir ayrıcalıktır. Bunu hayatımın ileriki dönemlerinde fark ettim. Siz gençlerden ufkunuzu geniş tutmanızı arzu ediyorum. Bu şehir ve bu üniversite büyük hayaller kurmanıza vesile olacak özelliklere sahip” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz’da gençlerimizin üzerine büyük bir karabasan çökmesini engelledik”

Üniversite yıllarının 1980 darbesine denk geldiğini söyleyen Bakan Özlü, darbelerin daima ülkelerin gençliğini hedef aldığını ve en çok zararı gençlere verdiğini dile getirdi. Bakan Özlü, “15 Temmuz darbe girişimini bertaraf etmiş olmamızın en önemli neticesini burada aramak gerektiğini düşünüyorum. O gece gençlerimizin üstüne bir kere daha büyük bir karabasanın çökmesine izin vermedik. Şimdi her yönü ile daha güçlü daha müreffeh bir Türkiye inşa etmek için daha fazla çalışmak durumundayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Bakan Özlü'ye katılımları ve desteklerinden ötürü bir hatıra objesi hediye etti.

“Efendiler Müzik Topluluğu”nun bir müzik dinletisi sunduğu törende Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Yavuz Aksoy da, “Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Eğitim ve Bilim Serüveni” başlıklı açılış dersi verdi.

Bakan Özlü ve Rektör Şahin “Yıldız”lı öğrencilerin ürettiği 'Hibrid Aracı' inceledi.

Programın ardından YTÜ Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü (AESK) tarafından tasarlanan SİRİUS isimli prototip aracı inceleyen Bakan Özlü ve Rektör Şahin ardından, kampüs içinde yapımı tamamlanan ve 15 Temmuz şehitlerinden Mehmet Şefik Şefkatlioğlu’nun ismi verilen kreş binasını hizmete açtı.

Açılış töreninin akşamında ise Yıldız Teknik Üniversitesi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimi şehitleri ve kahramanlarına ithafen gerçekleştirilen konserde ünlü sanatçı Erol Parlak ve YTÜ Sanat Tasarım Fakültesi akademisyen ve öğrencileri sahne aldı.

15 Temmuz şehitleri ve kahramanları ile ilgili hazırlanan belgeselin sunumu ile başlayan etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Sonrasında sahneye çıkan sanatçılar; ağıtlar, asker ve kahramanlık türkülerinden oluşan bir konser verdi.

