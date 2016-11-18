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Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ‘Bylock’ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen akademisyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Yıldız Teknik Üniversitesinde Bylock operasyonu

18 Kasım 2016 07:59
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ‘Bylock’ operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyona çok sayıda sivil polis destek verdi. Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden sabah saat 05.30 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde de aramalar yapıldı. Bunun yanı sıra akademisyenlerin evlerinde de arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İstanbul genelinde yapılan operasyon kapsamında şüpheli akademisyenlerin gözaltına alınarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Şüpheliler burada sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Oğuzcan Yazar
İSTANBUL


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