Yıldız tekvandoculardan 2 madalya

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Mısır’ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen şampiyonada 30 ülkeden 427 sporcu mücadele ediyor. Dört gün sürecek şampiyonanın ilk gününde Türkiye adına 5 sporcu madalya mücadelesi verdi. Kadınlar 51 kiloda Dilara Kartal gümüş, erkekler 65 kiloda Ahmet Can Timağur bronz madalya kazandı.

Kadınlar 51 kiloda mücadele eden Dilara Kartal, ilk turda Libyalı SandyNasser’i 28-7, ikinci turda Belarus’tan Karalina Kiyania’yı 25-2, çeyrek finalde Fas’tan Ikhlass El Hayek’i 22-0, yarı finalde ise Ürdün’den Jumana Asfar’ı 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Taylandlı Sasikarn Tongchan’a 27-23 mağlup olan Dilara Kartal, Dünya 2’ncisi oldu.

Erkekler 65 kiloda tatamiye çıkan Ahmet Can Timağur, ilk turda Kazakistan’dan Denis Akhzolov’u 25-14, çeyrek finalde Romanya’dan Ursu Rafaell Minel’i 5-2’i yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalya’dan Andrea Riondino’ya çekişmeli bir müsabaka sonunda 19-17 mağlup olan milli sporcu bronz madalyanın sahibi oldu.

İlk gün mücadele eden sporculardan kadınlar 29 kiloda Aleyna Demir, 33 kiloda Elifsu Gençyılmaz ve erkekler +65 kiloda İbrahim Tunca madalyaya uzanamadı. Şampiyonada ikinci gün erkekler 33 kiloda Mert Dönmez, 37 kiloda Ömer Delibaşlar, 53 kiloda Mahmut Küskü, kadınlar 41 kiloda Zeynep Taşkın ve 47 kiloda Işıl Zafer madalya mücadelesi verecek.