Yıldız Tilbe söyledi tatilciler coştu

Gümbet barlar sokağında bulunan Pasha’da sahne alan Yıldız Tilbe izdihama neden oldu. Saatler öncesinden Tilbe konserinin biletlerin tükendi. Tilbe hayranları fotoğraf çektirmek için adeta birbirlerini ezdi. Bin 500 kişilik eğlence mekanına yaklaşık 2 bin 500 kişi giriş yapınca kulüpte adım atacak yer kalmadı. İki saat sahnede kalan ünlü sanatçı, söylediği şarkılarla hayranlarına ve tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Tilbe, yaptığı ilginç dans figürleri de büyük beğeni topladı. Şarkılarını hayranları ile beraber söyleyen Tilbe, zaman zaman söylediği slov şarkılarla da duygu dolu anlar yaşattı. Kulübün kapılarının Tilbe sahneye çıkmadan saatler önce müşterilere kapanması bazı hayranlarını ise üzdü. İçeri giremeyen Tilbe hayranları, ünlü sanatçıyı dışarıdan dinlemekle yetindi.

Eren Ayhan