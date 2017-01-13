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Yıldız Tilbe'den İzmir'de 60 şarkılık konser

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe 28 Ocak'ta İzmirli hayranlarıyla bir araya geliyor. Tilbe, hayranlarının karşısına özel olarak hazırladığı 60 şarkılık bir repertuvar ile çıkacak.

Yıldız Tilbeden İzmirde 60 şarkılık konser

13 Ocak 2017 08:28

Yazdığı besteler ve müzik tarzı ile herkesi kendisine hayran bırakan Yıldız Tilbe, İzmirli hayranları ile buluşuyor. 2017 yılının ilk konserini verecek olan ünlü şarkıcı, 28 Ocak Cumartesi akşamı konuklarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Kaya İzmir Termal & Convention’da sahne alacak olan Yıldız Tilbe, en sevilen 60 şarkısını seslendirecek. Seslendireceği şarkıların repertuvarını bizzat kendisi seçen ünlü sanatçı, konuklarına müzik ziyafeti yaşatacak. Yıldız Tilbe’den sonra İzmir’in başarılı sanatçısı Aslı Zen’de sahne alacak. 

Halil İbrahim Karabıyık
İZMİR


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