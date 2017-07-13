Yıldız Tilbe'nin kolundaki yaralar ellerinde de görüldü

Bodrum'da bir gece kulübünde sahne alan Yıldız Tilbe, şarkılarını hayranları ile beraber söyledi. Konser başlamadan saatler önce eğlence mekanında adım atacak yer kalmadı. Sahneye hayranlarının çığlıkları arasında çıkan Tilbe sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kollarındaki lekeler ellerine sıçradı

Kolundakş ve baçağındaki lekelerden hiç bir zaman bahsetmeyen Tilbe'nin aynı izlerden ellerinin üzerinde de görüldü. Yıldız Tibe'nin, 1 hafta önce verdiği konserde kollarında ki izlerin azaldığı dikkat çekmişti. 1 hafta aradan sonra Pasha club de sahne alan Tilbe'nin kollarınnda ki izler yeniden ortaya çıktı. Kollarının yanı sıra elinin üzerinde de kolundaki pul pul olan lekelerden ve yaralardan görüldü. Tilbe sahnesinde sırt dekolteli uzun bir elbise giymeyi tercih etti.

Adım atacak yer kalmadı

Gümbet Barlar Sokağı'nda bulunan Pasha Kulüp'te sahneye çıkan Yıldız Tilbe, şarkılarının çoğunu hayranları ile birlikte seslendirdi. Tilbe’nin fotoğrafını çekmek isteyen sevenleri izdihama neden oldu. Unutulmaz bir gece yaşatan Tilbe, eski ve yeni şarkılarını sevenleri ile paylaştı. Giydiği elbise sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşayan Tilbe’yi yaklaşık 2 bin kişi dinledi. 2 saat sahnede kalan Tilbe, yaptığı danslarla da büyük beğeni topladı. Konser öncesinde club önünde uzun kuyruklar oluştu. Bin kişilik mekana 2 bin kişi gelince eğlence makanında adım atacak yer kalmadı.

Eren Ayhan