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Yıldız'dan genç kızı kurtaran Ali'ye teşekkür

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, nehre atlayarak intihara kalkışan genç kızı kurtaran Suriyeli Ali ile babasını makamında kabul etti. Yıldız, "Çok güvez evlat yetiştirmişsiniz" diyerek Abdullah Alu'yu tebrik etti.

Yıldızdan genç kızı kurtaran Aliye teşekkür

30 Ekim 2017 18:07

Geçtiğimiz günlerde köprüden Seyhan Nehri’ne atlayarak intihar teşebbüsünde bulunan genç kızı kurtaran Suriye uyruklu Ali Alu ile babası Abdullah Alu, Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı ziyaret etti.

"Herkesin vicdanı kendi polisidir" diyen Yıldız, "Polis ancak vicdanı olmayanların karşısındadır. Ali kardeşimiz vicdanını ortaya koyarak hayatını da riske ederek o genç kızımızı da kurtardı, kendisine teşekkür ediyorum. Onlar Suriyeli Muhacir kardeşlerimiz aynı zamanda Çobanbey Türkmenlerinden, Abdullah beye böyle bir evlat yetiştirdiği için teşekkür ederim. Her zaman kapım açık, çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Maşallah tebrik ederim. Allah razı olsun” dedi. 

Etiketler: Selami Yıldız

 

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