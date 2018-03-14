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Yıldızlar maçı tribünden takip etti

Beşiktaş'ın Bayern Münih'i konuk ettiği karşılaşmada kadroda olmayan isimler mücadeleyi tribünden takip etti. Larin, Pepe, Tosic ve Vida, locadaki yerini aldı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de maçı tribünden izledi.

Yıldızlar maçı tribünden takip etti

14 Mart 2018 20:26

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, Bayern Münih'i konuk ederken, kadroda olmayan yıldız isimler mücadeleyi locada takip etti. Sakatlığı bulunan Tosic ve Pepe'nin yanı sıra, cezalı olan Vida ve kadroda olmayan Larin karşılaşmayı tribünden izledi. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de mücadeleyi takip edenler arasındaydı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la birlikte izledi.  

 

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