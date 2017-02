Yıldızlar Şahidim 3. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Yıldızlar Şahidim 3. bölümde neler olacak sorusunun cevabını sizler için derledik. Yıldızlar Şahidim 3. bölümde Haziran, hayalleri ve Aras arasında tercih yapmak zorunda kalır; ancak Aras’ın ondan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Artık kimselere belli etmeden, her şeyi gizli saklı yaşayacaklardır. Bu engellerle dolu yol, onları daha da yakınlaştırır.Zeyno’nun gelişiyle beraber her an daha da gerilen Gülçin, Zeyno’ya meydan okuyan, onu çileden çıkaracak bir hamle yapar ve iki kadın çok sert şekilde hesaplaşır. Zeyno, Fikret yüzünden yaşadıklarının karşılığı olarak ondan ailecek yenilecek bir akşam yemeği ister Fikret’tten. Kavgayla başlayan bu yemek, zamanla tatlı bir yakınlaşmaya doğru ilerlerken, beklenmeyen bir misafir, akşamın büyük bir krize dönüşmesine neden olur. Aynı günün gecesinde, Aras ve Haziran herkesten saklı, rüya gibi anlar geçirirken, yakayı ele verirler. Zeyno’yu yeniden Yavuz’dan kıskanan ve delice öfkelenen Fikret’se, Zeyno’nun geçmişini açıklamak için soluğu Haziran’ın evinde alır. Haziran’ın masalının önünde, aşılması çok zor engeller vardır artık. Yıldızlar Şahidim 3. Bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında olacak.

YILDIZLAR ŞAHİDİM 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldızlar Şahidim bu akşam 3. Bölümüyle ekranlara geliyor. Yıldızlar Şahidim 2. Bölümünde Savaş başlamıştır artık. Fikret, daha yolun başındaki Haziran’ın özgüvenini un ufak edecek bir hamle yapar. Bu yüzden Aras’ın öfkesini de karşısına alır. Aras, Haziran’ın yeniden ikna edilmesinde anahtar rol oynar. Zeyno’nun dönüşüyle birlikte, geçmişteki sırların ortaya çıkması ihtimali Kürşat’ı paranoyaklaştırır. Kürşat, Fikret’ten habersiz, Zeyno’yu tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçer. Zeyno, bir yandan oğlu Aras’la arasını düzeltmeye çalışırken, bir yandan da Haziran’ı müzik dünyasına hazırlamak için kolları sıvar; ama tam bu noktada aşılması zor bir duvara çarpar: Haziran’ın ailesi. Fikret’in Zeyno’ya karşı oynayacağı son acımasız kozsa, bu hikayedeki herkesin hayatını etkileyecektir.