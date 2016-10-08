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Yıldızların dansı göz kamaştırdı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Munzur Dağları ve yüksek kesimlerde kurulu olan köylerin üzerindeki yıldızların hareketi objektife yansıdı.

Yıldızların dansı göz kamaştırdı

08 Ekim 2016 10:37

İHA muhabiri, Kutup Yıldızı etrafında geniş dairesel şekiller çizen yıldızların dansını fotoğrafladı. Kutup Yıldızı merkeze alınarak uzun pozlama tekniğiyle çekilen fotoğraflarda, gökyüzündeki yıldızlar muhteşem bir görüntü oluşturdu. Ovacık ilçesindeki 3 bin 370 metre rakımlı Munzur Dağları ve Yaylagünü ile Yılanlı köyleri gibi çeşitli mekanlarda şehir ışıklarından uzakta tripot ve uzaktan kumanda yardımıyla pozlanan yıldızlar, adeta dans eder gibi karelere yansıdı. 35-40 dakika süren uzun pozlama süreleriyle objektife yansıyan yıldızların zifiri karanlıktaki dansı da gökyüzünün gizemli güzelliklerini sergiledi. Samanyolu çizgisi üzerindeki yıldızların yoğunluğu ise otuz saniyelik pozlamayla fotoğraf karelerine yansıyarak göz kamaştırdı. 

Sidar Eren
 


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