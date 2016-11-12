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'Yılın En İyi Kadın Draması' ödülü Tiyatro Martı'nın 'Demir'in oldu

Tiyatro Martı’nın Demir adlı oyunu, Yılın En İyi Kadın Draması ödülüne layık görüldü.

Yılın En İyi Kadın Draması ödülü Tiyatro Martının Demirin oldu

12 Kasım 2016 15:36

İstanbul Gelişim Sanat’ın kurucusu Zahrettin Çelik tarafından rutin olarak “ YILIN EN İYİLERİ” ödülleri takdim edilmektedir. Bu yıl ilk kez bu kategoride Tiyatro Martı’nın Demir adlı oyunu “ Yılın En İyi Kadın Draması ödülüne layık görüldü. Gerçek Anne – Kız rolünü dünyada ilk kez Tiyatro Martı üstlendi.
Daha önce dünyada hiç gerçek anne-kız tarafından oynanmayan oyun “Demir”de Güzin ve Zeynep Özyağcılar'ın anne-kız rolünü birlikte üstlenmesiyle gerçekleşiyor ve bir ilke imza atıyorlar.

Zeynep Özyağcılar’ın kurduğu Tiyatro Martı tarafından sahnelenen “Demir”; adlı oyunun etkileyici metni ve oyuncu performanslarıyla izleyenleri, kadının savruluşuna, sistemdeki yerine ve pek bilinmeyen yönleriyle kadının gizemli dünyasına tanıklık ediyor. Serkan Üstüner’in yönetmenliğini üstlendiği oyunun başrollerinde; Güzin Özyağcılar, Zeynep Özyağcılar, Gözde Çetiner ve Burak Tanay rol alıyor. Ali Yücel Güler , Ugur Ormantepe bir çok seçkin seyirciler bulundu.

Yılın En İyi Kadın Draması ödülü:
Demir adlı oyun ilgili Zahrettin Çelik şunları söyledi:
Kazasız Kul Olmaz Tiyatro oyunumuzu turne yaparken anadolunaki kadınları sanki bu oyunda gördüm “Dünyanın neresine gidersek hüzün, mutluluk hep aynıdır Bir anne, demir parmaklıklar ardındaki az da olsa sevinci ,en çok da kederi ,öfkeyi buram buram seyircilere yansıttı. 16 yıldır sahnedeyim; böyle yüreğe işleyen, seyirciyi derinden etkileyen oyun ilk kez izledim Tiyatro Martı ekibini ve Erdal-Güzin-Zeynep Özyağcılar'ı tebrik ediyorum. Ödüle gelince, emeğin her zaman yanındayız Nazım'ın dediği gibi, İnsan; Denizin olmadığı yerde, Umut adına, Martı olmalı. Bravo Tiyatro Martı “

Oyunun Konusu:
Feminist İskoç yazar Rona Munro tarafından kaleme alınan “Demir” ;15 yıl önce kocasını öldüren ve müebbet hapse mahkûm olmuş bir kadınla, annesi hapse düştüğünde 11 yaşında olan, geçmişi bu travmayla silinen kızının ilk defa bir araya gelme hikayesini anlatıyor. 

Etiketler: Martı’nın Demir


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