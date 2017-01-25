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Yılın En İyi Özel Haber Ajansı: İHA

Dünya Gazeteciler Derneği tarafından bu yıl 3'üncü Medya Oscarları Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Yılın En İyi Özel Haber Ajansı: İHA

25 Ocak 2017 23:22
Yılın En İyi Özel Haber Ajansı: İHA - Tıkla İzle

Dünya Gazeteciler Derneği, başarılı olmuş kişi ve kuruluşları ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla Yılın En İyileri - Oscar Ödülleri'ni sahipleriyle buluşturdu. Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen törende birçok gazete, ajans, kanal, bakan ve önemli isimler ödüle layık görüldü.

İHA en iyi özel haber ajansı
'Yılın En İyi Devlet Adamı Ödülü'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçildi. ‘Yılın En İyi Büyükşehir Belediye Başkanı’ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) da ‘Yılın En İyi Özel Haber Ajansı’ seçildi.

Etiketler: Dünya Gazeteciler Derneği


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