Diğer
Kategoriler

Yılın en iyisi Obradovic

THY Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş’un Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Euroleague’de ‘Alexander Gomelsky Yılın Koçu’ ödülüne layık görüldü. Sırp antrenör, bu ödülü üçüncü kez kazanan ilk isim olarak da tarihe geçti.

Yılın en iyisi Obradovic

10 Temmuz 2017 15:12

Fenerbahçe Doğuş, altın sezonunu yaşamaya devam ediyor. Bu sezon THY Euroleague’i kazanarak Avrupa’nın en büyüğü olan ve aynı zamanda bu kupayı Türkiye’ye getiren ilk takım olma başarısı da gösteren sarı-lacivertli ekipte başantrenör Zeljko Obradovic de tarih yazmaya devam ediyor.

Kariyerinin 9. Euroleague kupasını Fenerbahçe Doğuş ile kazanan Sırp antrenör, THY Euroleague’de ise yılın antrenörü seçildi. 'Alexander Gomelsky Yılın Koçu' ödülünü kazanan Obradovic, bu unvana üçüncü defa layık görülen ilk isim oldu.

Geçtiğimiz hafta da Fenerbahçe Doğuş Genel Menajeri Maurizio Gherardini, 2016-2017 sezonunda THY Euroleague’de, ‘Yılın Yöneticisi’ seçilmişti. 

Etiketler: Zeljko Obradovic


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!