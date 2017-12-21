Yılın en uzun gecesinde şiirler Kudüs için okundu

Esenler Belediyesi, Şeb-i Yelda’da yani yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta "Şeb-i Yelda’da Şiir" programı düzenledi. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde yer alan Otağ-ı Hümayun’daki programa Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, şair ve yorumcular Abdülbaki Kömür, Bestami Yazgan, Cengiz Demir, Mehmet Can, Nurullah Genç, Şeref Akbaba ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yılın en uzun gecesinde gerçekleştirilen program "Akustik İstanbul" grubunun geceye özel hazırladığı dinletiyle başladı. Ardından şairler Kudüs için yazılan şiirleri katılımcılar için okudu. Gecede bir yandan şiirler okunurken bir yandan da İslam coğrafyalarında yaşanan savaşların son bulması dilendi. Vatandaşların dikkatle takip ettiği Kudüs şiirleri sırasında kimi vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Fahreddin Paşa anıldı, BM kararı sevinçle karşılandı

Gecede şairler, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed’in Kutsal Emanetleri İstanbul’a getiren Fahreddin Paşa’yı suçlayan paylaşımına karşın Fahreddin Paşa ve askerlerini rahmetle andıklarını ifade etti. Programda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki oylamada katılımcı ülkelerin verdiği oylarla ABD'nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının reddedilmesi ise sevinçle karşılandı.

“Kudüs için şiirlerimizi haykıracağız”

Yılın en uzun gecesinde şiirlerin Kudüs için okunacağını dile getiren şair Bestami Yazgan, “Mehmet Emin Yurdakul diyor ki bırak beni haykırayım unutma ki şairleri haykırmayan bir millet sevenleri toprak olmuş çocuk gibidir. Burada Kudüs için şairler olarak şiirlerimizi haykıracağız. Bundan da mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Hasibe Karadağ - Mehmet Başa



