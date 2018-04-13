‘Yılın Enleri’ ödülleri sahiplerini buldu

Kapalı Çarşı dergisi ve Son Trend programı tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Yılın Enleri’ ödül töreninde birbirinden ünlü isimler ödül aldı. Portaxe’te düzenlenen geceye, iş, siyaset, sanat ve medya çevrelerinden kişilere farklı kategorilerde ödül verildi. Ödüller, 36 bin kişi tarafından yapılan oylama ile belirlendi. 250 özel davetlinin katıldığı gecede 50’den fazla kişiye ödül verildi.

Gecenin düzenleyicisi PBY Media’nın Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yalçın açılışta yaptığı konuşmasında, "Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz ‘Yılın Enleri’ ödül töreninde 36 bin kişinin oylarıyla seçilen kişilere ödüllerini takdim edeceğiz. Sanat, iş, siyaset ve medya camiasından çok sayıda başarılı isim bu ödüle layık görüldü. Ayrıca bu özel gecemize katılan 250 misafirimize de bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Ödül alan isimler ve kategorileri şu şekilde:

Yaşar Sönmez ‘En İyi İş Adamı’,

Erkan Gül ‘Azure Grup/En İyi Yatırımcı Grup’,

Dr. Osman Çetin ‘Alibey Hospital/Meslek Onur Ödülü’,

Ersin Yılmaz ‘Alaçatı Muhallebicisi/En İyi Franchise’,

Vecdi Bayramoğlu ‘Klinik Park/En İyi Estetik Kliniği’,

Murat Niziplioğlu ‘NZP Gold/En İyi Gram Altın Firması’,

Celal Usta ‘En İyi Dönerci’, Artı Motor ‘En İyi Motosiklet Bayi’,

Manas Arda Topaloğlu ‘Mazal Elmas/En İyi Elmas Firması’,

Mustafa Can ‘En Başarılı Genç Denizci’,

Mehmet Nurettin Çevik ‘Etiler Marmaris/En İyi Fastfood Firması’,

Gönül Nagiyeva ‘En iyi Kadın Oyuncu Ödülü’,

Musa Seyrek ‘Selin Yağları/En İyi Yağ Firması’,

Mehmet Kızıl ‘En İyi Enerji Firması’,

Adil Konukoğlu ‘Sanko Holding/Onur Ödülü’,

Ayhan Babuşçu ‘Osmanoğulları İnşaat/En İyi İnşaat Firması’,

Hanife Şireci ‘Şireci Grup/Başarı Ödülü’,

Asiya Sönmez ‘Avrupa’nın En İyi Moda İkonu’,

İvana Sert ‘En İyi Moda İkonu’,

Timuçin Mercanoğlu ‘F1 Medya/En İyi PR Ajansı’,

Nil Ünal ‘Onur Ödülü’,

Eylül Metin ‘En İyi Pop Albüm’,

Safiye ve Faik ‘En İyi Sosyal Çift’,

Ferma Toprak ‘En İyi Erkek Çıkış Single’,

Burçin Birben ‘En Başarılı Beste’,

Nuray Sayarı ‘En İyi Astrolog’,

Elif Kaya ‘En İyi Kadın Single’,

Sevim ‘Fransa En İyi Kadın Pop Şarkıcı’,

Tansu ‘En İyi Tarz Single’,

Nilay Dorsa ‘En İyi sosyal Medya Albüm’,

Mustafa Doğan ‘En İyi Spor Yorumcusu’,

Faruk Saraç ‘Meslek Onur Ödülü’,

Hakan Polat ‘Jolly Joker/En İyi Konser Kulübü’,

Abdullah Özdoğan ‘En İyi Prodüktör’,

Şazi Şekergümüş ‘Masquarede/En İyi Performans Kulübü’,

Serkan Özdemir ‘Honeybee/En İyi Fotoğraf Stüdyosu’,

Abdulkadir Mercanoğlu ‘Nane Dijital/Dijital Medya Ajansı’,

İpek Özgüçlü ‘Oba Makarna/Gıda Kalite Ödülü’,

Cemil Çakmak ‘Beşler Makarna/Gıda Kalite Ödülü’,

Sedat Çolak ‘Falez Grup/Onur Ödülü’,

Zefure Gezer ‘MG Fen Bilimleri/En İyi Eğitim Kurumu’,

Hakan Yıldırım ‘Kaysu/En İyi Otel Ekipmanları Firması’,

Aynur Ay ‘Dermagen/En İyi Güzellik Merkezi’,

Mehmet Ali Özkan ‘Collagen Lift Türkiye/En İyi Gençleştirme Ürünü’,

Ömer Kaya ‘Besay Altın/En İyi Altın Emzik Biberon Firması’,

Ender Saraç ‘Yılın Uzman Doktor Ödülü’,

Celal Kadooğlu ‘Kadooğlu Holding/En Başarılı Holding’,

Tekin Seyrekoğlu ‘Meslek Onur Ödülü’,

Ruhi Acar ‘En İyi Butik Terzi’,

Tuncay Karahan ‘AHL Forex/En İyi Forex Firması’,

İlker Gödence ‘En İyi Mobilya Firması’,

Şengül Taşçı ‘Meslek Onur Ödülü’,

Yılmaz Gören ‘İBS Medya/En İyi Outdoor Reklam Ajansı’,

Mazlum Aydın ‘Meslek Başarı Ödülü’,

İlyas Çavuş ‘Avrupa Başarı Ödülü’,

Şener Balıkçıoğlu ‘Müzikiyatri/En İyi Müzik Grubu’,

Ümit Ülkü ‘En İyi Pist Yarışçısı’,

Sedat Karataş ‘YND/En İyi Lojistik Firması,

Nacit Pak ‘Yaşamboyu Onur Ödülü’,

Can Tanrıyar ‘Meslek Onur Ödülü’,

Yüksel Yavuz ‘Sabah Gazetesi/Meslek Başarı Ödülü’,

Halil Çilingir ‘Takvim gazetesi/Meslek Başarı Ödülü’,

Behlül Aydın ‘Hürriyet/Meslek Başarı Ödülü’,

İsmail Bayrak ‘Milliyet/Meslek Başarı Ödülü’,

Mehmet Güngören ‘TV8/Meslek Başarı Ödülü’,

Sercan Kazancı ‘Show TV/Temiz Magazin Ödülü’,

Hasan Kocabıyık ‘Show TV/Meslek Başarı Ödülü’,

Sacit Aslan ‘En İyi Magazin Sitesi’,

Rıdvan Bıyık ‘Show Haber/En İyi Haber Programı’,

Zafer Erik ‘Kral TV/En İyi Müzik Kanalı’.