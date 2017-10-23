Yılın futbolcusu Ronaldo

FIFA tarafından 2017 yılının en iyilerinin belirlendiği gala Londra'da yapıldı. Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo Yılın En İyi Erkek Futbolcusu seçildi.

Milli takımların teknik direktörü ve kaptanları, basın mensupları ve halk oylaması ile seçilen yılın enleri Londra'da açıklandı. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, geçen seneki gibi bu yıl da Yılın En İyi Erkek Futbolcusu seçildi. Yılın kalecisi Juventus'un İtalyan oyuncusu Gianluigi Buffon, en iyi kadın futbolcu ise Barcelona forması giyen Hollandalı Lieke Martens oldu.