Yılın ilk altı ayında Havalimanlarından 84 milyon yolcu geçti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Haziran ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Haziran ayında, havalimanlarının uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 1,2 azalışla 78 Bin 415, dış hatlarda ise yüzde 14 artışla 57 Bin 580 oldu.

Haziran sonu itibariyle üst geçiş (overflight) trafiğinde yüzde 10,1’lik artış meydana geldi. Üst geçiş dahil toplam uçak trafiğinde geçen yılın aynı dönemine göre toplamda yüzde 5,8 artışla 172 Bin 310 uçağa hizmet sunuldu.

Dış hat yolcu haziranda yüzde 30 arttı

Haziran ayında, iç hat yolcu sayısı yüzde 7,3 artışla 8 Milyon 979 Bin 609, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 30,4 artışla 8 Milyon 150 Bin 028 oldu. Böylece Haziran’da direkt transit yolcular da dahil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artış ile 17 Milyon 152 Bin 147’ye yükseldi.

Turizme yönelik havalimanlarımızın 2017 yılı Ramazan Bayramı Trafiği 2016 yılı Ramazan Bayramı tatili süresine göre karşılaştırıldığında;

Antalya Havalimanında, Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre; dış hat uçak trafiği yüzde 75 artış ile 14 Bin 584 oldu. Yüzde 106 yolcu artışının gerçekleştiği dış hatlarda ise 2 Milyon 649 Bin 696 yolcuya hizmet verildi. Muğla Dalaman Havalimanında, Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre; dış hat yolcu trafiği yüzde 34 arttı ve 385 Bin 169 yolcuya hizmet sunuldu.

Muğla Milas-Bodrum Havalimanında, Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre; iç hat yolcu trafiğinde yüzde 21 artış yaşandı ve 305 Bin 918 yolcu trafiği gerçekleşti.

Alanya Gazipaşa Havalimanında, Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre, iç hat yolcu trafiğinde yüzde 28 artış ile 45 Bin 829, dış hatlarda ise yüzde 24 artış ile 52 Bin 588 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul’da Yolcu Sayısı 7,5 Milyonu Geçti

Haziran ayında, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında da uçak ve yolcu sayısında artış kaydedildi. Atatürk Havalimanı’nda toplamda 38 Bin 975 uçak ve 5 Milyon 132 Bin 348 yolcuya hizmet sunulurken, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 18 Bin 825 uçak ve 2 Milyon 579 Bin 572 yolcuya hizmet sunuldu. İstanbul’da bulunan Havalimanlarında Haziran ayında iç ve dış hatlarda toplam 7 Milyon 711 Bin 920 yolcu trafiği gerçekleşti.

Yük Trafiği Toplamda Yüzde 20 Arttı

Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği Haziran ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 11,7 artışla 77 Bin 516 ton, dış hatlarda yüzde 23,6 artışla 225 Bin 807 ton, toplamda ise yüzde 20,3 artışla 303 Bin 323 tona ulaştı.

2017 yılının ilk yarısında 84 milyon yolcu, 870 bin uçak trafiği 2017 Yılı Haziran Sonu (6 Aylık) gerçekleşmelerine göre, hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dahil) yüzde 0,8 artışla 870 Bin 853, toplam yolcu trafiği (direkt transit dahil) yüzde 4,1 artış ile 84 Milyon 197 Bin 576, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 6,9 artışla 1 Milyon 496 Bin 564 tona ulaştı.

Tuncer Cengiz