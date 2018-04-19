‘Yılın Seçilmiş Ürünleri’ 3'üncü kez sahiplerini buluyor

1987’den günümüze kadar 40 ülkede 3.5 milyar tüketiciye ulaşan ve Türkiye’de 3'üncü kez düzenlenecek “Yılın Seçilmiş Ürünü” programı kapsamındaki Tüketici İnovasyon Ödülü 2018 kazananları, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Üretici firmalar ve perakende, medya ve araştırma sektörünün önde gelen yöneticilerini bir araya getirecek ödül töreninde, araştırma şirketi Nielsen’in 4 bin tüketici ile yüz yüze görüşerek yaptığı anketler sonucunda kazanan şirketler ve ürünleri açıklanacak.

Son 24 ayda pazara çıkan ürünlerin katıldığı ve tüketicilerin ürünleri 'albenisi', 'inovatif özelliği' ve 'performansına' göre değerlendirdiği program kapsamında ödül alacak ürünler, Türk tüketicilerinin referansı olan 'Yılın seçilmiş Ürünü' (YSÜ) logosunu 1 yıl boyunca tüm reklamlarında, ürün paketlerinde ve iletişim çalışmalarında kullanabilecek.

Yılın Seçilmiş Ürünü programını üçüncü kez Türk tüketicileriyle buluşturmaktan büyük heyecan duyduklarını ifade eden Yılın Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu, "Yılın Seçilmiş ÜrünüW, 1987 yılından beri tüketicilerin görüşlerini değerlendiren tamamen tüketici odaklı bir program. Yıl içinde toplam 40 ülkede düzenlenen, ülkemizde ise bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek, ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ programıyla, tüketicilerle yüz yüze görüşerek yaptığımız anketler sonucunda kazanan inovatif ürünlerini açıklayacağız. Böyle şeffaf bir seçim ve bu seçimlerin ödüllendirilmesi süreci hem markalar hem de tüketiciler için oldukça faydalı ve geliştirici bir araç olacak" dedi.