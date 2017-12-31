Yılın son günü ortalığı birbirine kattı

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası’nın Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak’ta bir market çalışanlarıyla tartışıp tehdit ettiği iddia edilen 32 yaşındaki R.S., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce 09 K 9283 plakalı aracına binerek kaçmaya başladı. Şehir merkezinde suren kovalamacanın ardından polis ekipleri, aracı meteoroloji kavşağında kıstırdı. Son bir hamleyle kaçmak isteyen R.S., orta refüje çarptı.

Yılın son günü hem polise hem de vatandaşlara zor anlar yaşatan R.S., yapılan kontrolde alkollü çıktı. Zanlı R.S., polis tarafından gözaltına alındı.

Zafer Hacısalihoğlu

