Yılın son uzun tatili uçak bileti satışlarını artırdı

Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitelerinden olan Enuygun.com’un analizine göre, Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan önceki 2 günün de eklenmesiyle 10 güne çıkan tatil öncesi uçak bileti satışları arttı. Enuygun.com verilerine göre 26 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasındaki uçuşlar için site üzerinde yapılan aramalarda yüzde 10’luk bir artış oldu. Yılın son uzun tatil fırsatını kaçırmak istemeyenler yurtiçinde en çok İstanbul’a, ardından İzmir, Adana, Diyarbakır, Antalya, Ankara, Trabzon ve Van şehirlerine, yurtdışında ise Bakü, Liviv, Düsseldorf, Paris, Berlin, Londra, Stuttgart, Bişkek, Üsküp, Taşkent ve Belgrad’a bilet aldı.

Tatilin tercih edilen şehri İstanbul

Verilere göre, yılın son uzun tatilinin idari izinle uzatılması sonucunda seyahat için en çok tercih edilen şehir yüzde 17’lik oranla İstanbul. Anadolu bayramda İstanbul’un güzelliklerini yaşamayı seçerken, İstanbullular tatili Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirmeyi tercih eti.

Bilet fiyatları arttı

Kurban Bayramı tatilini 30 Ağustos Zafer Bayramı ile tatil ilanı öncesinde izin ile birleştirenler ve bileti erken alanlar karlı çıktı. İdari iznin ilan edilmesi ile bilet fiyatları da artış gösterdi. Fiyatlar bayram uçuşlarında bayram öncesine göre yüzde 10 ile 30 oranında arttı. Bayram tatilinin birleştirilmesi ile birlikte tatil arayışına girenler akıllı telefonlarına sarıldı. Enuygun.com üzerinden gerçekleşen uçak bileti arama ve alımlarının dörtte birinin ‘Uçak Bileti By Enuygun’ adlı mobil uygulama üzerinden gerçekleştirildiği bildirildi.