Diğer
Kategoriler

Yılın son uzun tatili uçak bileti satışlarını artırdı

Kurban Bayramı tatilinin idari izin kullanılarak 10 güne çıkarılması tatilcileri harekete geçirdi. Enuygun.com’un verilerine göre uçak bileti aramaları yüzde 10 oranında arttı.

Yılın son uzun tatili uçak bileti satışlarını artırdı

23 Ağustos 2017 11:17

Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitelerinden olan Enuygun.com’un analizine göre, Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan önceki 2 günün de eklenmesiyle 10 güne çıkan tatil öncesi uçak bileti satışları arttı. Enuygun.com verilerine göre 26 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasındaki uçuşlar için site üzerinde yapılan aramalarda yüzde 10’luk bir artış oldu. Yılın son uzun tatil fırsatını kaçırmak istemeyenler yurtiçinde en çok İstanbul’a, ardından İzmir, Adana, Diyarbakır, Antalya, Ankara, Trabzon ve Van şehirlerine, yurtdışında ise Bakü, Liviv, Düsseldorf, Paris, Berlin, Londra, Stuttgart, Bişkek, Üsküp, Taşkent ve Belgrad’a bilet aldı.

Tatilin tercih edilen şehri İstanbul

Verilere göre, yılın son uzun tatilinin idari izinle uzatılması sonucunda seyahat için en çok tercih edilen şehir yüzde 17’lik oranla İstanbul. Anadolu bayramda İstanbul’un güzelliklerini yaşamayı seçerken, İstanbullular tatili Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirmeyi tercih eti.

Bilet fiyatları arttı

Kurban Bayramı tatilini 30 Ağustos Zafer Bayramı ile tatil ilanı öncesinde izin ile birleştirenler ve bileti erken alanlar karlı çıktı. İdari iznin ilan edilmesi ile bilet fiyatları da artış gösterdi. Fiyatlar bayram uçuşlarında bayram öncesine göre yüzde 10 ile 30 oranında arttı. Bayram tatilinin birleştirilmesi ile birlikte tatil arayışına girenler akıllı telefonlarına sarıldı. Enuygun.com üzerinden gerçekleşen uçak bileti arama ve alımlarının dörtte birinin ‘Uçak Bileti By Enuygun’ adlı mobil uygulama üzerinden gerçekleştirildiği bildirildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç