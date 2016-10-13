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Yılın traktörü Bursa’da görücüye çıktı

AGCO'nun ünlü markası Massey Ferguson, Almanya Hannover Agritechnica Fuarı’nda yılın traktörü ödülünü alan yeni serisi MF 5713 SL’i Avrasya’nın en büyük buluşması 'Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Türk çiftçilere tanıttı.

Yılın traktörü Bursada görücüye çıktı

13 Ekim 2016 12:18

Agritechnica Fuarı’nda 20 bağımsız gazeteci tarafından yılın traktörü ödülünü alan Massey Ferguson MF 5713 SL, Türkiye’de ilk kez Türk çiftçilerle buluştu. Avrasya’nın en büyük tarım fuarı olan Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda görücüye çıkan Massey Ferguson MF 5713 SL, ziyaretçilerden tam not aldı.
AGCO Pazarlama Müdürü Özlem Aşcı, hem traktör hem de diğer Massey Ferguson ürün gamındaki ekipmanları Bursa fuarında sergilediklerini belirterek, “Biçerdöverlerimiz ve hasat makinelerimiz ilk defa Massey Ferguson markası olarak Bursa fuarından sonra satışa sunulmuş olacak. O yüzden ürün gamımız tüm çiftçilere hizmet verecek şekilde genişliyor ve bu devam da edecek. Bunun yanında yeni traktör modellerimiz de var. İlk defa Bursa’da çiftçilerimize gösteriyoruz. Bunlardan bir tanesi 4700 serisinin kabinli versiyonu. Bizim için oldukça önemli bir seri. Tabi yanında 5700 SL serimiz var. Üretimi çok yeni başladı. Bu traktörlerimizle aynı zamanda biz yılın traktörü ödünü kazandık. Türkiye’de ilk kez görücüye çıkıyor. 100 beygirden 130 beygire kadar değişen 4 farklı modeli var. Çiftçilik de son zamanlarda gelişim ve değişim içinde. Biz de aslında Türk çiftçisine bu konuda oldukça destek vermeye çalışıyoruz ve yeni nesil çiftçilerin aradıkları tüm özellikleri sağlıyoruz” dedi.

“Çiftçilerimizin beklentilerini karşılaşmaya çalışıyoruz”
Çiftçilerin traktörün sadece beygir gücü dışında operasyon maliyetlerine kadar birçok alanda bilgi sahibi olduklarını ve bu konuda araştırmalar yaptıkları dile getiren Aşçı, “Biz de yeni ürünlerimizle onlara destek olmaya çalışıyoruz. Sonuçta sadece traktörü alırken değil, traktörün operasyonel maliyetleri de çiftçilerimizin kazancını doğrudan etkiliyor. Zaten Türkiye çapında 3 S satış servisi parçadan oluşan bir satış ağımız var” diye konuştu.

“Çiftçilerimizle olabildiğince yakın iletişim halinde olmak istiyoruz”
Massey Ferguson için Türkiye’nin önemli bir ülke olduğuna dikkat çeken Özlem Aşçı, “Biz de çiftçilerimizle olabildiğince yakın iletişim halinde olmak istiyoruz. Fuarlar bunun için önemli bir platform. Bunun yanında bizim tarla günleri etkinliklerimiz de oluyor. Burada amaç çiftçilerimizle birebir temas kurmak ve onların beklentilerini öğrenmek. Buna göre de yeni ürün geliştirmek faaliyetlerimizde de bunları yansıtmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Bu yıl yeni tesislerine taşındıklarını ifade eden Aşçı, tesisin aynı zamanda yedek parça deposu ve eğitim merkezi olarak da hizmet vereceğini belirterek, Türkiye’den alınan parçaların yurt dışındaki Massey Ferguson ve diğer markaların üretim hatlarında kullanılacağını dile getirdi.

Abdullah Çibir

Etiketler: bursa, traktör


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