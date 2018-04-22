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Yıllar sonra gelen 3. lig binlerce Kırşehirliyi sokağa döktü

Ankara, Osmanlı Stadyumu'nda oynanan 3. lige yükselme play-off karşılaşmasında Nevşehirspor’u 1-0 mağlup eden Kırşehir Belediyespor taraftarı uzun yıllar sonra gelen 3. lig sevincini maçın bitiş düdüğü ile birlikte sokaklara dökülerek yaşadı.

Yıllar sonra gelen 3. lig binlerce Kırşehirliyi sokağa döktü

22 Nisan 2018 08:38

Doksan dakikası berabere tamamlanan maçı, 112. dakikada Kırşehir Belediyespor'dan Hüseyin Tiryaki’nin kaydettiği gol ile kazanan Kırşehir ekibi maçı 1-0'lık galibiyet ve 3.lige çıkış vizesi alarak tamamladı.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Kırşehir'de binlerce kişi yeşil-beyaz bayraklarını alarak Kırşehir sokaklarında konvoy oluşturup meş'aleler yaktı. Ankara'dan Kışehir'e dönen takım otobüsü ise taraftarın kara yolu üzerinde bazı noktaları kapatması nedeniyle şehir merkezine saatlerce giremedi.

"Kırşehirspor 2010 Yılında amatör lige düşmüştü"
3. ligden 2010 yılında Amatör Lige düşen Kırşehirspor, Kırşehir Belediyespor adıyla BAL ligi 6. Gurup'ta gurubunu lider tamamlayarak şampiyon olup üst lig için play-off oynamaya hak kazanmıştı. Nevşehirspor ile karşılaşan Kırşehir Belediyespor takımı, Ahi Stadı'nda oynanan Devrekspor maçı sonrası BAL liginde şampiyonluğunu ilan etmişti.  

 

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