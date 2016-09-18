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Yıllar sonra yağlı güreşte bir ilk yaşandı

Düzce Belediyesi 10. Yağlı Güreşler başpehlivanlık final müsabakasında Recep Kara rakibi Mehmet Yeşil Yeşil’i sırtına alıp 3 adım atınca altın kemeri kazandı. Mehmet Yeşil Yeşil ise uzun süre hakemlere itiraz etti.

Yıllar sonra yağlı güreşte bir ilk yaşandı

18 Eylül 2016 22:40

Düzce Belediyesi 10. Yağlı Güreşleri kıyasıya mücadele içerisinde gerçekleştirildi. Düzce Kalıcı Konutlar bölgesinde yapılan güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, son 10 yıldır Kırkpınar'da altın kemer kazanan 53 başpehlivan güreşlerde ter döktü. Saygı duruşu ve Kur’an tilavetinin ardından başlayan müsabakalarda çeşitli boy ve kilolarda çok sayıda pehlivan şampiyonluk için mücadele etti. Başpehlivanlık müsabakasında ise Recep Kara, Kırkpınar güreşlerinde yine başpehlivanlık müsabakasında karşılaştığı rakibi Mehmet Yeşil Yeşil ile mücadele etti. Kıran kırana geçen mücadelede, Recep Kara rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'i sırtlayarak 3 adım attı ve altın kemeri kazandı. Yağlı Güreşlerde tartarak yenmek olarak bilinen, rakibin ayaklarını yerden keserek 3 adım atarak mücadeleyi kazanan Recep Kara altın kemerin sahibi olurken, Mehmet Yeşil Yeşil ise uzun süre bu karar nedeniyle hakemlere itiraz etti. Yağlı güreşlerde yıllardır hiçbir pehlivanın rakibini tartarak yenmemişti. Uzun süredir gerçekleşmeyen bir şekilde rakibini mağlup eden Recep Kara'ya altın kemeri Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş tarafından takıldı.

"Yağlı güreşler için Düzce’de çok ciddi alt yapı oluşturuyoruz"
Güreşlerle ilgili olarak konuşan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Kara, "Düzce er meydanında muhteşem bir görüntü var. Kıran kırana mücadeleler var. Aslında Düzce güreşleri her zaman Kırkpınar’dan sonra olur. Bir anlamda Düzce’de Kırkpınar’ın rövanşı yapılır. Bu sene 53 başpehlivan katıldı. Özellikle Kırkpınar’daki kadar heyecan yaşattı. Güreş ata sporumuz. Yerel yönetimler de ata sporumuza sahip çıkıyorlar. Yağlı güreşler de ilgi topluyor. Türkiye yağlı güreşler ile kendini tanıtabilmeli, biz de yağlı güreşler için Düzce’de çok ciddi alt yapı oluşturuyoruz” dedi.

Altın kemeri kazanan Başpehlivan Recep Kara ise, güreşlere katılan tüm pehlivanları tebrik etti. 

Ali Yıldız

Etiketler: düzce, yağlı güreş


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