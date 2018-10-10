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Yıllarca biyolojik ailesini aradı! Acı gerçek Esra Erol'da ortaya çıktı

Yıllarca biyolojik ailesini aradı! Acı gerçek Esra Erol'da ortaya çıktı
Yıllarca biyolojik ailesini aradı! Acı gerçek Esra Erol'da ortaya çıktı

26 yıldır biyolojik ailesini arayan Kadir Yılmaz, öz annesinin adının Mehtap Dalkıran olduğunu iddia ederek Esra Erol’da programına katıldı. Annesini merak ettiğini ve görüşmek istediğini ifade eden Kadir Yılmaz, yıllardır annesinin hayalini kurduğunu söyledi. Yılmaz, acı gerçeği Esra Erol’da öğrendi.

Günlerce süren araştırma sonucunda anne ve baba Esra Erol'da bulundu. Henüz 2 yaşındayken bedeninde sigara söndürülen genç, acı haberi canlı yayında öğrendi. 

Esra Erol, programda Kadir Yılmaz'a acı gerçekleri anlattı. Erol, “Annenin adı Mehtap değil Sevtap. Annen seni yıllarca aramış. 2008 yılında ise vefat etmiş. Sevtap Hanım gazinolarda çalışmış ve sırf senin zarar görmemen için bakıcı tuttuğu aileye bırakmış. Hayat ona hiç iyi davranmamış. Sen bu zamana kadar yalnızdın, ama artık kocaman bir ailen var. Biyolojik baban hayatta. Şuan hapiste ama artık yalnız değilsin” açıklamalarında bulunarak gözyaşlarına hâkim olamadı. 

Annesinin fotoğrafını ilk defa Esra Erol'da gören genç adam, "Hiç görmedim bu şekilde görmek kısmet oldu" diyerek konuşmakta güçlük çektiğini ifade etti.  

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