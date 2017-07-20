Yıllardır aranan “Suriş” kod adlı göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarından uzun süre aranan “Suriş” kod adlı Iraklı Hussein K.A.A., Fatih’te düzenlenen operasyonla yakaladı. Yıllardır aranan suç örgütü üyesinin üzerinde yapılan aramada 5 adet Fransa’ya ait pasaportlar ele geçirilirken, şahsın Bakırköy’de barındığı evde yapılan aramalarda ise ABD, Almanya, Belçika, Kanada, Avusturya ve İngiltere’nin de aralarında olduğu 24 farklı ülkeye ait 270 sahte pasaport ve 21 adet boş vize ele geçirildi. Pasaportlardan büyük bir kısmının İnterpol’ün çalıntı duyurusu yaptığı belgeler olduğu anlaşıldı. Polis takibinden kurtulmak için “Rachad Alezzo” takma adını da kullanan Irak uyruklu “Suriş” kod adlı A.’nın sahte belge başına 10 bin doların üzerinde para aldığı müşteriler arasında DEAŞ ve FETÖ gibi çeşitli terör örgütlerinin firari üyelerinin bulunduğu kaydedildi.

17 Temmuz’da yakalanan Hussein K.A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Temmuz’da sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman