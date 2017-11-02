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Yıllardır çektiği ağrılarından kurtuldu

Lokman Hekim Van Hastanesinde, Türkiye’de sadece birkaç hastanede yapılabilen ‘Minimal invaziv’ yöntemiyle 22 yaşındaki genç kadın yıllardır çektiği ağrılarından kurtuldu.

Yıllardır çektiği ağrılarından kurtuldu

02 Kasım 2017 10:36

Türkiye’de sadece birkaç hastanede yapılabilen ‘Minimal invaziv’ yöntemi; hastalarda kan kaybını, cerrahi travmayı ve hastanede kalış süresini azaltıyor. Yaptığı başarılı cerrahi operasyonlarla ismini duyuran Lokman Hekim Van Hastaneleri Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Halil Başel, yaptığı cerrahi müdahale sonrası hastalarda ameliyat sonrası korkulu rüya olan yan yatamama ve ağrı şikayetinin yaşanmadığını belirtti.

Sadece bir gün yoğun bakımda kalan hastayı 4 gün sonra taburcu ettiklerini ifade eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Başel, “Lokman Hekim Hastanesinde Batı bölgesinde sadece birkaç hastanede yapılabilen ‘Minimal invaziv’ denilen yöntemle kapak ameliyatı yapıldı. Normalde göğüs kafesi açılarak yapılan ve bu sebeple hastalarda ameliyat sonrası korkulu rüya olan yan yatamama ve ağrı şikayeti hastamızda gelişmedi. Bir gün yoğun bakımda kalan ve 4 gün içinde taburcu edilen hastanın ameliyat sonrası fazla ağrı kesici ihtiyacı olmadı” dedi.

“Genç kadın yıllardır çektiği hastalıktan kurtuldu”

22 yaşındaki genç kadının yıllardır çektiği ağrılardan 4 günde kurtulduğuna vurgu yapan Başel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“22 yaşında genç bir bayan olan Z.B., 4 gün içinde yıllardır çektiği hastalıktan kurtuldu. İman tahtası kemiği yerine sağ göğüsten 7 santimetreden küçük bir kesi ile girilerek ciddi bir hasta konforu sağlamaktadır. Batıda birkaç özel merkez dışında yapılmayan ‘Minimal invaziv’ kapak ameliyatı, seçilmiş olgularda Van Lokman Hekim Hastanesinde başarı ile uygulanmaktadır.” 

Yılmaz Sönmez

 

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