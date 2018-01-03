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Yıllardır omlet pişirdikleri tavalar saat oldu

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde kursa katılan kadınlar, yıllarca omlet pişirdikleri tavaları saate dönüştürdü. Birçok farklı kursun bulunduğu Çankaya Evlerinde bugünlerde kullanılmayan tencere ve tavalar saate, atık kağıtlar sepete dönüşerek yeniden kullanıma kazandırılıyor.

Yıllardır omlet pişirdikleri tavalar saat oldu

03 Ocak 2018 13:49

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri üretimin merkezi olmaya devam ediyor. Bademlidere Çankaya Evi’nde ahşap boyama kursunda kadınlar evlerinde kullanmadıkları tencere ve tavaları önce boyuyor ardından süslüyor ve son olarak saat düzeneğini takarak yıllarca omlet yaptıkları tavaları duvar saatine dönüştürüyor. Kadınların bir diğer ilgi odağı ise gazete kağıtlarından sepet yapmak oluyor. Kullanılmayan kağıtları ilmek ilmek örüp ardından vernikleyen kadınlar, çöpe gidecek kağıtları çok amaçlı sepete dönüştürüyor. Pet şişeden basit bir ahşaba birçok materyali ileri dönüşüme çeviren kadınlar, malzemeye para vermemekten mutlu olduklarını söyledi.
Bir anlamda ev ekonomisi eğitimi aldıklarını dile getiren kursiyerler, "Pahalı hayat şartlarında kendi ihtiyaçlarımızı kendi malzemelerimizle karşılamak çok güzel bir duygu. Kendimiz için ailemiz için bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Etiketler: omlet, tava

 

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