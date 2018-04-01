Yıllık Gelir Vergisi beyanname süresi 2 Nisan’a kadar uzatıldı

Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Mükelleflerimiz bir önceki yılda elde ettiği gelirlerini, her yıl 1 Mart - 26 Mart tarihleri arasında Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi ile beyan etmektedirler. Bu yıl da vatandaşlarımız söz konusu tarihler arasında, gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai kazanç, beyana tabi ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı (kira vb.), menkul sermaye iradı (kar payı vb.), diğer kazanç ve iratlar (gayrimenkul satışı vb.) açısından 2017 yılı içersinde elde ettikleri gelirlerini kanuni hükümler çerçevesinde beyan edecektir. Bununla birlikte, 26 Mart 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri Gelir İdaresi Başkanlığınca 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür. Ayrıca kira geliri elde eden ve şartları taşıyan mükelleflerimizin 3.900TL tutarındaki 2017 yılı kazançlarına uygulanan istisnadan yararlanabilmeleri için, beyannamelerini süresinde vermeleri gerektiğini de önemle hatırlatırız.”

Yasin Erdem

