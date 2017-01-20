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Yılmaz: 70 bin kişi olumlu katkıda bulunmak için müracaat etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredata ilişkin olumlu olumsuz geri dönüşlerin nasıl olduğu sorusuna, “Şu ana kadar yaklaşık 70 bin kişi olumlu katkıda bulunmak için müracaat etti" dedi.

Yılmaz: 70 bin kişi olumlu katkıda bulunmak için müracaat etti

20 Ocak 2017 13:16

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2016-2017 eğitim öğretim yılı 1’inci Dönem Karne Dağıtım Törenine katıldı. Ankara Fen Lisesi 12-A sınıfı öğrencilerine Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Ankara Valisi Ercan Topaca ile birlikte öğrencilere karnelerini dağıttı.

Karne dağıtımının ardından basın mensuplarının yeni müfredata ilişkin olumlu olumsuz geri dönüşlerin nasıl olduğu sorusuna, “Şu anda biz memnunuz, müfredatın demokratikleşmesi, ortak aklın bulunması, şu ana kadar yaklaşık 70 bin kişi olumlu katkıda bulunmak için müracaat etti. Onlar değerlendirilecek ama 70 bin kişinin katkıda bulunmak istemesi gerçekten bu müfredatın geçmişe kıyasla çok daha iyi olacağını gösteriyor çünkü el elden üstündür. Yine bizim sitelerimize 3 milyonun üzerinde insan sadece müfredatla ilgili açılmış olan siteye girdi, burada müfredata ilgisini, alakasını gösterdi. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Aziz milletimiz şundan emin olsun, evlatları bize emanet. İnşallah biz de aldığımız emaneti çok daha iyi bir şekilde bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Türkiye’nin geleceği aydınlıktır, Atatürk Cumhuriyeti’ni biz güçlendiriyoruz eskisiyle kıyas olmayacak şekilde. Prof. Dr. Kemal Karpat var en son ödül aldı, söylediği cümle şu: ‘Son 200 yıllık Türk Devlet tarihinde Türkiye bugünkü durumuyla hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü ve dünyanın dikkatini üzerine çekmekte’. İşte bu dönemdeki gayretle çalışmayla, oldu. İnşallah bunu biz önümüzdeki dönemde daha da parlatacağız, Türkiye’yi bölgesinde yükselen yıldız haline getireceğiz herkes emin olsun” cevabını verdi.

Pelin Üzek

Etiketler: İsmet Yılmaz


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