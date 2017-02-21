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Yılmaz ailesi, 6 yıl önce kaybolan oğullarını arıyor

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesi, 6 yıl önce kaybolan oğullarının bulunması için yardım istedi.

Yılmaz ailesi, 6 yıl önce kaybolan oğullarını arıyor

21 Şubat 2017 09:38

2004 yılında İstanbul’a giden Ercan Yılmaz (41), amcasının oğlunun yanında elektrik işinde çalışmaya başladı. 2011 yılı Mart ayında Ercan Yılmaz aniden ortadan kayboldu. Aradan geçen zamana rağmen Ercan Yılmaz bulunamadı. Anne Havva Yılmaz (71), evlat acısından hastalanarak yataklara düştü.

"Oğlumun bulunmasını istiyorum"

Yaşadıkları olayı anlatan baba Yaşar Yılmaz (72), “Kendisine ulaşamayınca Akkuş’tan kalkıp İstanbul’a gittim. Yeğenlerimle görüştüm fakat bir netice alamayınca polise gidip derdimi anlattım ve bu defa polis ile çalıştığı yere geldim ve oğlumun çalıştığı iş elbiselerini bulduk. Yeğenlerim bana ‘her şey normaldi, bir akşam yemek yedikten sonra dışarı çıktı ve bir daha gelmedi. Biz de aradık ama ulaşamadık’ diye söylediler. Ancak ben buna inanmak istedim fakat konuşmaları beni şüpheye düşürdü. İstanbul’da Küçükçekmece Savcılığına ve Ordu’da Akkuş Savcılığına başvurdum. Oğlumun sağ veya ölü bulunmasını istedim ama bugüne kadar bir netice alamadım. Oğlum evli ve üç çocuğu var. Torunlarıma ve gelinime ben bakıyorum. Annesi oğlunun özleminden hasta oldu” dedi.

"Çaresizim, devletimden yardım bekliyorum"

Yaşar Yılmaz sözlerini, “Teknoloji çağında yaşıyoruz, nasıl olur da bir yerden bir haber gelmez. Oğluma bir kötülük yapıldı da bir yere mi atıldı veya başka bir iş mi var bilemedim. Çaresizim, devletimden yardım bekliyorum. Annesi oğul özleminden yataklara düştü. Bir yardım istiyoruz, oğlumuzdan iyi ya da kötü bir haber bekliyoruz” diye tamamladı. 

Yılmaz ailesi, evli ve üç çocuk babası Ercan Yılmaz'ın bulunması için yardım bekliyor.  

Etiketler: Ercan Yılmaz, kayıp, ordu, Yılmaz ailesi


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