İsrail'in Türkiye'ye büyükelçi olarak Eitan Naeh'ı atamasının ardından İsrail'de bulunan en büyük Türk inşaat şirketinin sahibi ve MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yaptığı açıklamayla atama kararını değerlendirdi. MYP Lideri Yılmaz, "Büyükelçi atanmasından büyük memnuniyet duyduk. İki ülke adına da hayırlı olsun" dedi. Geçmişe değil geleceğe bakmak gerektiğini belirten MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Geçmişe değil geleceğe bir bakalım artık. Bu kadar uzun süre ilişkisizlik herkesi yordu. Umarım yeni bir heyecan ve Türkiye’den İsrail’e yalan yanlış eksik ve taraflı değil doğru bilgiler aktaran yeni bir yapı kurulur. İki ülke de gelecek adına çok önemli ve stratejik değere sahip hayati projeler kaybetti.İsrail’in Büyük elçi atamış olmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

23 yıldır İsrail’i inşa eden tek yabancı Türk müteşebbis olduklarını belirten MYP Lideri Yılmaz,"23 yıldır İsrail’i inşa eden tek yabancı Türk müteşebbis olarak yeni büyükelçinin kendisine yardımcı olmak için birikimlerimizi paylaşacağız. Umarım geçmişte yapılan hatalara bir daha asla izin verilmez. Karşılıklı ihtiyaçlar doğru tespit edilerek hareket edilir. Zira İsrail Türk işbirliği bu bölgede barış ve huzurun teminatı ve garantisidir. İlişkilerin iyi yönetilmesi son derece stratejik, ağır ve değerlidir" şeklinde konuştu.

Atanan büyükelçinin Netanyahu'ya yakın bir isim olduğuna da sözlerine ekleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Atanan büyükelçi deneyimli ve Netanyahu’ya yakın bir isim. Atanan büyükelçi ile Netanyahu hükumeti Türkiye'ye verdiği önemi de ortaya koymuştur. Bugünden sonra iki ülke arasında yeni bir sayfa açılsın istiyoruz. İki ülke arasında var olan geçmişe dayalı köklü bağlar kuvvetlensin istiyoruz. Yeni işbirlikleri ile bölgede huzura katkı verilsin istiyoruz. Umarım bundan sonra her şey iki ülke içinde çok daha iyi olur. Zira İsrail halkı ile Türk halkı arasında inanılmaz değere sahip tarihsel bir birlik vardır" dedi.

