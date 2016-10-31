Antalya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen filmin galasına, Yılmaz Erdoğan ile filmin oyuncularından Ersin Korkut, Devrim Yakut, Fatih Artman, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel de katıldı.

3,5 yıllık bir aradan sonra tekrar kamera arkasına geçen Yılmaz Erdoğan, Türkiye’nin 30 yıllık yakın tarihini konu alan "Ekşi Elmalar" filmini sinemaseverlerle buluşturdu. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden, Şükran Ovalı, Devrim Yakut, Şükrü Özyıldız, Fatih Artman, Ersin Korkut, Caner Cindoruk ve Cezmi Baskın'ın yer aldığı filme Antalyalı sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Filmin konusu

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya’ya dek uzanır.

Suat Metin