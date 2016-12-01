İstanbul Sarıyer’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Tosun için tiyatroya başladığı Beşiktaş Kültür Merkezi’nde (BKM) tören düzenlendi. Törene, Erdal Tosun’un annesi Sevim Tosun, eski eşi İlknur Tosun ile kızı Zeynep, birlikte sahne aldığı Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan ile Cem Yılmaz, Sermiyan Midyat ve çok sayıda tiyatro ve sinema oyuncusu katıldı. Tören Erdal Tosun’un cenazesinin salona getirilmesiyle başladı. Törende Erdal Tosun’un rol aldığı tiyatro ve sinemalardan kesitler katılımcılara izletildi.

YILMAZ ERDOĞAN, ERDAL TOSUN’UN ARDINDAN AĞLADI

Törende konuşan Erdal Tosun ile BKM’de aynı sahneyi paylaşan tiyatro ve sinema oyuncusu Yılmaz Erdoğan, üzüntüsünü dile getirerek, “Galiba ülkemizin içinde en çok kahkaha atılan binası ve bu kahkahaların bir çoğunda tosun imzası var. Gürdal’ın , Erdal’ın… Bu kaçınılmaz bir şey hepimiz bir süre buralarda oyalanıp, gideceğiz. Bir komedyenin de hayata attığı imza, sebep olduğu kahkahalar bence. Erdal işimizi şöyle çok zorlaştırdı; nereye bakarsanız bakın , başınıza ne gelirse gelsin mutlaka Erdal Tosun’u hatırlatan bir şeyler olacaktır. Bir geziye de gitsen , yani hayatımızın bundan sonrasında , belki refleks olarak onun telefonunu arayacağız çünkü o kadar dolu , o kadar her şeye hakim, hatta bununla ilgili çok da takılıyorduk, Google’dan önce Erdal vardı yani. Her şeyi bilir ve gerçekten sonunda haklı çıkardı. Bir de şunu söylemek isterim, Tosun ailesi bu ülkenin en efsanevi ailesi bence. Güldürmek için gelmiş ve giderken de şaşırtıcı bir biçimde giden, çok üzücü bir biçim de giden ama hepimizin beynimizin içine geçmiş insanlardı. 16 yıl önce buradan Erdal’la beraber Gürdal’ı uğurlamıştık, onlar bir yere gitmiyorlar, bizimleler ve buradalar” dedi.

"ERDAL İLE BU SAHNEDE ÇOK ACIYLA ÇOK İNSANI BURADAN UĞURLADIK"

Demet Akbağ ise törendeki konuşmasında duygularına hakim olmazken, güçlükle ayakta durduğu görüldü. Demet Akbağ, “10 saniyelik saçma bir tesadüf eseri bugün burada toplandık. Bir 10 saniye sadece bizleri buraya toplayan şey. Buna söylenecek hiçbir şey yok gerçekten, yetmiyor kelimeler. Yılmaz’ın dediği gibi bu çatı altında çok güldük , şu anda da burada çok eğlendiğimiz , çok şey paylaştığımız herkes var burada çok acılı vedalar yaptık , Erdal ile de bu sahne de çok acıyla çok insanı buradan uğurladık. 16 yıl önce Gürdal gittikten sonra benim uğurumdu onun resmini öpüp sahneye çıkmak. Şimdi bu uğur iki tane oldu. Onları çok seviyorum” diye konuştu.

Erdal Tosun’un ölümünün ardından “Söylenecek hiçbir şey yok ki” diyen oyuncu Sermiyat Midyat ise, “Her ölüm erken ölüm, onun ki çok erken oldu. Sinir bozucu olan onun böbrek hastasıydı ve diyalize gidiyordu sürekli neredeyse haftada her gün, ona giderken trafik kazası geçirdi. Bir yanda nerede hata var kim suçlu trafikle ilgili , 50 bin tane duygu içindeyim herkese sabır diliyorum” şeklinde konuştu.

Oyuncu Cem Kurtoğlu da, “Rahmeti bol olsun inşallah. Demet’in de söylediği gibi 10 saniyelik tesadüften dolayı burada toplandık. Böyle toplantılar hiç hoş olmuyor. Allah geriye kalanlara sağlık versin” dedi.

Yapılan tören sonunda Erdal Tosun için helallik alındı. Alınan helallik ve yapılan dua sonrasında Erdal Tosun’un cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Erdal Tosun’un cenazesi, cenaze namazı için Levent Afet Yolal Camii’ne götürüldü.