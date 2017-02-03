Çankaya Belediyesinin yıkıp yeniden yaptığı ve 10 Aralık 2016’da hizmete açtığı Yılmaz Güney Sahnesi, sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Sahnede, FİYAB tarafından düzenlenen "Ustalarla Yeşilçam Söyleşileri" etkinlikleri başladı.

Etkinliklerin ilk konuğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurulun Amerika'da yapılacak 89'uncu Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Yabancı Film Dalı'nda Türkiye'den aday gösterilen "Kalandar Soğuğu" yönetmeni Mustafa Kara oldu. Yönetmen Mustafa Kara'nın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin moderatörlüğünü Halk Film yöneticisi Nazif Tunç yaptı.

İlk uzun metraj filmi 2006 yılında, Türkiye ve İngiltere ortak yapımı "Umut Adası" olan Mustafa Kara, pek çok kısa film ve belgesel de yaptı. Uluslararası festivallerde çeşitli dallarda 12 ödül almış olan genç yönetmenin ikinci uzun metraj filmi "Kalandar Soğuğu" da bu yıl Türkiye'nin Oscar adayı oldu.

Mustafa Kara, "Kalandar Soğuğu" filminin düşünsel ve teknik arka planı hakkında bilgiler aktardığı söyleşinin ardından izleyicilerin sorularını yanıtladı. FİYAB'ın organize ettiği "Ustalarla Yeşilçam Söyleşiler" etkinliği Türk sinemasının usta isimlerinin katılımıyla devam edecek.