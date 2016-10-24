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Yılmaz: 'Koray Aydın, bu hareketin son ve tek ümididir'

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Koray Aydın'ın Milliyetçi Hareket Partisi kongresini toplaması gerektiğini savunarak, "Koray Aydın bu hareketin son ve tek ümididir" dedi.

Yılmaz: Koray Aydın, bu hareketin son ve tek ümididir

24 Ekim 2016 14:32

MHP'deki kongre sürecini yaptığı açıklamayla değerlendiren MYP Lideri Yılmaz, "Türkiye elimizden kayıyor. MHP Kongresi birinci gündem olmalıdır. Türkiye büyük bir buhranın içindedir. Musul, Kerkük, Halep ve Türkiye’nin doğusunda durum içler acısı hal almıştır. Ekonomi durmuş, ülke tam da gençliğe hitabesinde Atatürk’ün çizdiği portreye uygun şekil de harap ve bitap düşmüştür. Bu durum da kurtuluşun adresi Milliyetçi iradedir. Bu irade MHP yönetimi ile üzerinde kurulan bu ağır işgali kırmadıkça hiçbir şey bu ülke de değişmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Ülkücü tabanın Koray Aydın’a sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"MHP bir değişim yaşamak zorundadır. Bu değişim için en baştan beri geçmişte 2009 yılında MHP Kongresinde Devlet Bahçeli’ye karşı Genel Başkanlık Adaylığını açıklayan ve süreci yaşayan birisi olarak söylüyorum, Koray Aydın bu hareketin son ve tek ümididir. Derhal bütün il ve ilçeler ihraç edilenler ve hala devam edenler Koray Aydın etrafında kenetlenip ülkücü iradenin teslim alınamayacağını, esir edilemeyeceğini, ülkücü iradenin sindirilemeyeceğini yedi düvele ve Balgat’ta oturan basiretsiz ve teslimiyetçi yapıya göstermelidirler. Sn. Koray Aydın MHP’de kongreyi toplamalıdır."
 

Etiketler: Ahmet Reyiz Yılmaz, myp


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