Yılmaz: 'Suriyelilerin yoğun olduğu illere 155 okul yapılacak'

Milli Eğitim Bakanlığının, Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezindeki bir otelde düzenlediği, ‘Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenme Projesi’ne katılan Bakan Yılmaz, okulunda 15 ve üzerine Suriyeli öğrenci bulunan öğretmenlere hitap etti. Bakan Yılmaz’ın kürsüye çıkmasıyla birlikte tüm öğretmenler, bakanı cep telefonuyla görüntüledi.

Suriyeli öğrencilere eğitim veren öğretmenlere yönelik farkındalık eğitimi programının hayırlı olmasını dileyen Bakan Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet gazilere acil şifalar diledi.

Türkiye’nin 2011 yılından itibaren 3 milyon üzerindeki Suriyeli, 200 binin üzerindeki Iraklı’ya ev sahipliği yaptığını belirten Bakan Yılmaz, "Ülkemize sığınan kardeşlerimizin barınmadan gıdaya, sağlıktan eğitime tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışıyoruz. 2017 Küresel İnsani Yardım Raporuna göre, 2016 yılında 6 milyar dolarlık insani yardım yaparak ABD’nin ardından en çok uluslararası insani yardım yapan ikinci, milli gelirine göre dünyada ikinci ülkeyiz. ABD’nin yaptığı yardım 6 milyar 300 bindir. Türkiye’nin yaptığı yardım geçen yılın dünyada yapılan yardımın beşte birinden fazladır" diye konuştu.

"EĞİTİM ÇAĞINDA 976 BİN 200 SURİYELİ VAR"

Türkiye’nin 3 milyon 200 binin üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yaptığının kaydeden Bakan Yılmaz "Dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesiyiz. Savaştan kaçan Suriyeli sığınmacılara yeni bir yaşam sunduk. Suriyeli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını karşıladığımız gibi, Suriyeli çocukların eğitiminin aksamaması, akranlarından geri kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığı olarak çalışıyoruz. Eğitim çağında bulunan 976 bin 200 Suriyeli öğrenci var. Bu öğrencilerden 608 bin 84’üne eğitime erişim imkanı sağlandı. Bakanlığımıza bağlı resmi geçici eğitim merkezleri dışında 14 bin 742 okulda 366 bin 452 Suriyeli ve Iraklı çocuğumuza eğitim veriyoruz. 22 ilimizde 338 geçici eğitim merkezlerimizde tamamı Suriyeli olmak üzere 229 bin 445 öğrencimize Türkçe müfredata uygun olarak eğitim veriyoruz. Ayrıca açık öğretim kurumlarında da 9 bin 634 öğrenci bulunuyor" diye konuştu.

"TÜM SURİYELİ ÇOCUKLARA ULAŞACAĞIZ"

Suriyeli çocukların akranları gibi eğitimden faydalanmaları için Türkiye’den fazla çalışan bir ülke olmadığını vurgulayan Bakan Yılmaz "Tüm Suriyeli çocuklarımıza ulaşmak istiyoruz. Hiçbirisinin eğitim çemberinin dışında kalmasını istemiyoruz. Bunu kendimize bir temel kabul edip gereken adımları atıyoruz. Eğitimin tüm paydaşlarının aynı bilinçle hareket etmesi için projeler yapıyoruz. Bugünkü proje Suriyeli çocukların sistemimize adapte olması açısından yapılan en önemli çalışmalardan biridir. 300 milyon Avroluk bütçeli 23 ilde uygulanmakta, bu proje kapsamında 390 bin Suriyeli öğrenci 5 bin 555 Türkçe öğreticisi tarafından Türkçe öğrenim dersi, 94 Arapça öğreticisiyle Arapça öğrenim hizmeti, 495 rehberlik danışmayla danışma hizmeti, 950 personelle temizlik hizmeti, 300 personelle de güvenlik hizmeti sağlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

PROJE DETAYLARI

Projenin başlangıcından bugüne kadar 2 bin 129 idari personele eğitim verildiğini kaydeden Yılmaz, "10 bin 85 Suriyeli çocuğumuza eğitim verilmiş, destekleme eğitimlerine 43 bin 493 öğrenci katıldı. 390 bin Suriyeli çocuğa Türkçe yeterlik sınavı uygulanmıştır. 31 bin 133 çocuğa taşıma hizmeti, proje kapsamındaki illere 25 araç tahsil edilmiştir. Projenin başlangıcından istihdam edilen 8 bin 319 kişiye oryantasyon, istihdam edilen 3 bin 100 Türkçe öğreticisine sertifika verildi. Bölgede ihtiyaç sahibi olan Türk ve Suriyeli çocuklara 500 liralık destek dağıtıldı. Politikalarımızı anlatmak için 23 ilde 2 bin 514 Suriyeli aileye ulaşılmıştır" dedi.

"SURİYELİLERE EK 155 OKUL DAHA"

Mağdurun her zaman yanında olduklarını kaydeden Yılmaz, "Fırat Kalkanı bölgesi, Cerablus ve El Bab’da da hizmet veriyoruz. O bölgede 465 okulda eğitim faaliyetlerine devam ediliyor. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı 17 ilde 155 tane okul yapımını çelik konstrüksiyon gerekse betonerme olarak yapmaya çalışıyoruz. Dünyaya barışı, huzuru, mutluluğu ve refahı getirecek en büyük etken eğitimdir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz, konuşmasının ardından proje kapsamında eğitim alan 4 öğretmene sertifikalarını verdi.