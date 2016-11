Bir dizi program ve açılışa katılmak üzere Malatya’ya gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

“MALATYA HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR”

Ziyarette konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Malatya’nın büyük bir olduğunu ifade ederek, “Malatya her şeyin en iyisini hak ediyor. Malatya geçmişte bu ülkeye bir Cumhurbaşkanı kazandırdı. Şimdi de 30 tane büyük ilden bir tanesi ve bir de Bakanı var. Ben Bakanımızla gurur duyuyorum, arkadaşı olmaktan gurur duyuyorum. Bir şehrin bakanının olması çok iyi bir şey, o şehre büyük yatımlar yapılır ve bazı işler daha hızlı yapılır. Bunun yanında mecliste Malatya’da olup da başka yerlerden milletvekili olan birçok milletvekili var, onların da Malatya’ya çok büyük katkısı var” diye konuştu.

“EĞİTİM İHMAL EDİLİRSE HER ŞEY İHMAL EDİLMİŞ OLUR”

Bakan Yılmaz, en büyük yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, “Eğitim ihmal edilirse her şey ihmal edilmiş demektir. Eğitime yatırım yapan her şeye yatırım yapmış demektir. Eğitim iyi gidiyorsa her şey iyi gidiyor demektir. Biz eğitime büyük yatırımlar yapıyoruz ve eğitimimiz iyi yolda. Ama bazıları hep negatif açıdan bakıyor. Eleştiri iyidir ama doğruları da söylemek lazım. Biz doğruları yaptığımız için bu milletin yüzde ellisi bize oy veriyor, yüzde 75’i de bize dua ediyor. İyi yaparsanız hep yanınızdayız diyor. Biz iyi şeyler yapıyoruz ve bunun da desteğini alıyoruz. Bazı eksikliklerimiz muhakkak vardır. Yapılan eleştirileri de bir uyarıcı görerek bu eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“UÇURUMA İTİLEN ÜLKEYİ BU MİLLETİN BİRLİK VE BERABERLİĞİ KURTARDI”

15 Temmuz’un bir milat ve demokratik süreçte bir kırılma noktası olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Yılmaz, “15 Temmuz bize gösterdi ki biz bir ve beraber olursak her şeyi aşarız. Uçurumun kenarına itilen bir ülkeyi bu milletin birlik ve beraberliği kurtardı. Eğer devletimize sahip çıkmazsak gideceğimiz başka bir ülke yok. Anadolu son kale, ancak birlik ve beraberlik içinde olursak bu kaleyi kurtarırız. Birbirimizi eleştirmekten ziyade birbirimizin doğrularını öne çıkarıcı şekilde davranmalıyız, birbirimizin kusurlarını örtmeliyiz. Herkesin doğru yaptığımız işlerde bize destek olması lazım. Malatya bu konuda bizim her zaman yanımızda oldu ve bize çok büyük bir destek verdi. Bundan dolayı Malatyalılara sonsuz teşekkür ediyoruz. Malatya kimsenin kaşının karasına oy vermez, Malatya yapılanlara bakar ve ona göre oy verir. Oylar hizmetedir, adama göre değildir Malatya’da. Biz de Malatya’ya geçmiş dönemlerde olmadığı kadar büyük hizmetler yaptık. Ben Malatya her gelişimde Malatya’nın biraz daha büyüdüğünü görüyorum. İnşallah bu büyüme daha çok devam eder” dedi.

“MALATYA CUMHURBAŞKANINI VE AK PARTİ’Yİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADI”

Ziyarette konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Malatya’nın AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok büyük destekler verdiğini kaydederek, “Aynı şekilde Malatya teşkilatının da ne kadar çok çalıştığını ve bu dava için ne kadar fedakarlık da bulunduğunu ben yakından biliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti’yi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. İnşallah birlik ve beraberliğimiz artarak devam eder” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün çok önemli bir gün. İki değerli bakanımız bizi ziyaret ettiler. Biz Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz’a birkaç talepte bulunduk. Bunlardan biri merkezdeki okulların taşınması ile ilgili, eğer merkezdeki okullar farklı bir yere taşınırsa merkez ferah bir ortama kavuşur. Biz Bakanımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Ziyaretlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ hediye takdim etti.