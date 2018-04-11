Yılmaz Vural, Eskişehir halkından destek istedi

Türkiye Spor Yazarları Derneği Eskişehir Şubesinde basın mensupları ile bir araya gelen Yılmaz Vural, Başkan Halil Ünal'ın "Hocam bizim sana ihtiyacımız var" sözü üzerine Eskişehirspor'a geldiğini dile getirdi. Takıma geliş sürecine ilişkin konuşan Vural, "Ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Camiadan federasyona kadar beni arayıp 'Eskişehirspor'a git, bu takım ligde kalmalı' dediler. O kadar önemli bir camia ve geçmişe sahip bir takım. Fikstüre baktım ve her şey kendi açımızdan olumlu. Eskişehirspor'u bu sıkıntadan kurtarmak adına bir talebimiz olmadı, öyle geldik. Para konuşmadık. Bu camianın isteğini kayıtsız şartsız kabul ettik" ifadelerini kullandı.

"Hepsi çok ciddi maçlar"

Kalan haftaların zorlu olduğunu ve her hangi bir şanssızlığa yer olmadığını dile getiren Yılmaz Vural, "Bundan sonra herkesi yenmemiz lazım. Berabere kalma şansımız bile yok. Hep rakiplerimizle oynayacağız. Hepsi çok ciddi maçlar. Ciddi oynamamız gereken 4 maçımız kaldı. Son 4 maçı bu kadromuzla şansızlık yaşamadan geçirmek istiyoruz. Umutsuzluk yok. Takımda herkes çok moralli" şeklinde konuştu.

"Bu çınarın devrilmesine kimsenin müsaade etmemesi lazım"

Takıma sahip çıkılması adına tüm şehrin taşın altına elini koyması gerektiğini belirten teknik direktör Yılmaz Vural, özellikle belediyelere ve taraftara seslendi. Yılmaz Vural, "Belediyerlerden ricam futbol önemli ve sosyal bir olay. Eskişehir halkı, Eskişehirspor ile yatıp kalkıyor. Eskişehir'in futbolun dışında kalmasına yazık olur. Bu çınarın devrilmesine kimsenin müsaade etmemesi lazım. Herkes elinden geleni yapacaktır. Taraftarı mutlu etmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Oyuncularım da bunun farkında. Taraftarın vereceği itici güç çok önemli. Bu takım inşallah ligde kalacaktır. Ligde kaldıktan sonra belki takımın ekonomik yapısının düzelmesi adına olumlu gelişmeler var. Bu ekonomik gücü tekrar toparlayıp önümüzdeki sene transferi açıp iyi kadro oluştararak yukarıya oynamak zorundayız. Eskişehirspor Süper Lige geri dönmelidir" dedi.

Oğuzhan Demir