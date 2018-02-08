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Yılmaz Vural, Giresunspor’da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, Teknik Direktör Metin Diyadin’in istifasının ardından Yılmaz Vural'la anlaştı.

Yılmaz Vural, Giresunsporda

08 Şubat 2018 15:06

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Türkiye’nin en renkli teknik direktörü olarak bilinen Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bozbağ, gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, “Yılmaz hocamız ile anlaşmaya vardık. Detayları daha sonra aktaracağım. Giresunspor’a ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Yılmaz Vural’ın 27. takımı Giresunspor oldu

Geçtiğimiz yıl Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Türk futbolunun en tanınmış simalarından olan Yılmaz Vural, daha önce kariyerinde Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor ve Adana Demirspor’da görev yaptı.

Kariyerine 4 şampiyonluk sığdırdı

26 yaşında teknik direktörülük kariyerine başlayan Vural, kariyerinde 1994-1995'te Eskişehirspor, 1995-1996'da Sarıyer, 2005-2006'da Antalyaspor ve 2017-2018'de Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarttı. Yılmaz Vural, 2016-2017 sezonunda ise Adana Demirspor'un başında play-off'ta şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybetti. 

Resul Yanbul

Etiketler: Giresunspor, Yılmaz Vural

 

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