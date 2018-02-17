Yılmaz Vural: 'İnşallah Elazığ maçıyla kötü gidişi durdururuz'

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında evinde Denizlispor’a mağlup olan Akın Çorap Giresunspor, ligde en son sahasında Gaziantepspor’u 2-0 mağlup ettikten sonra, dört maça yenilgi bir maçı da beraberlikle aldı.

Denizlispor’a da kendi sahasında yenilen A.Ç Giresunspor’un Teknik Direktörü Yılmaz Vural maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

Yenilen iki golün dışında kalelerinde pozisyon olmadığını belirten Vural, “Düşmemek adına mücadele eden takımla çıkmak için mücadele eden takımın maçı. Bakıldığında favorisi olan takımız. Hakikatten de kendimiz öyle görüyoruz, kazanırız diye baktığımız bir maç, rakibi çok iyi analize ettiğimizi düşündüğümüz bir maç, bakıldığında iki tane pozisyonu olan bir takım atılan iki golün dışında kalemizde fazla bir pozisyon olmadı. Bize bakarsanız bu en az pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesi. Tabii ki burada baskılı oynuyorsanız o sahada top kapmanız lazım. Rakip uzuna dönüyor, uzun dönen her topu geri dönüşünde biz alamıyoruz rakip alıyor bu şekilde maç alamazsın yani. Kötü bir oyuncu grubuna sahip değiliz ama maç kazanmamız gerekiyor umarım inşallah Elazığ maçıyla kötü gidişi durdururuz” dedi.

Resul Yanbul

